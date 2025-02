El Manchester City se derrumba al caer por goleada contra el Arsenal

El Arsenal firmó una noche brillante en el Emirates Stadium al golear 5-1 al Manchester City, en un duelo que reafirmó el gran momento de los dirigidos por Mikel Arteta y dejó a los de Pep Guardiola golpeados en la lucha por el título. Con una exhibición de autoridad, los Gunners se impusieron desde los primeros minutos y no dieron margen de reacción a los citizens, que se vieron completamente superados.

El partido no pudo empezar mejor para el Arsenal. Apenas al minuto dos, el capitán Martin Ødegaard abrió el marcador con un remate preciso dentro del área, tras una gran jugada colectiva. El tempranero gol puso al Emirates en ebullición y condicionó al City, que no pudo encontrar su ritmo en los primeros minutos del encuentro.

Pese a la ventaja inicial, el Arsenal no dejó de presionar y mantuvo el control del partido. Sin embargo, la reacción del Manchester City llegó en la segunda mitad. Erling Haaland, quien había tenido un partido discreto, igualó el marcador al minuto 55.

Pero la alegría le duró menos de un minuto a los citizens, ya que inmediatamente después del saque de medio campo, el Arsenal respondió con una jugada fulminante que terminó en gol de Thomas Partey, quien con un remate certero puso nuevamente en ventaja a los Gunners.

La presión alta del Arsenal siguió dando frutos y al minuto 62, el juvenil Lewis-Skelly amplió la ventaja con un disparo cruzado que dejó sin opciones a Ederson. El City, desconcertado y sin ideas, intentó reaccionar con posesión de balón, pero se encontró con un Arsenal bien plantado y con una intensidad que los visitantes no pudieron igualar.

Para cerrar la goleada, Kai Havertz sentenció el 4-1 al minuto 76, aprovechando un error defensivo del Manchester City y definiendo con categoría para desatar la euforia en el Emirates. La tapa al plomo la puso Ethan Nwaneri al marcar el 5-1 en el minuto 90+3.

