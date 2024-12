El mejor del mundo: Vinícius Jr se convierte en el ganador del The Best 2024

Tras perder el Balón de Oro a manos del español Rodri, Vini Jr se redime en los premios de la Fifa al suceder a Lionel Messi como ganador del The Best.

El golpe de no haber recibido el Balón de Oro 2024 parece que puede empezar a sanar para el brasileño Vinícius Jr, ya que el astro del Real Madrid se consagró como el mejor jugador del mundo para la Fifa este 17 de diciembre al obtener el premio The Best 2024.

La temporada 2023-2024 del delantero de 24 años fue considerada por los diferentes entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales, un periodista especializado de cada país avalado por al Fifa y los aficionados de todo el mundo como la mejor y por eso se hizo con el galardón.

Con este histórico triunfo sobre rivales como Dani Carvajal, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y el Balón de Oro Rodri, Viní Jr se convirtió en apenas el quinto jugador diferente en conquistar el The Best que se entrega desde 2016.

Desde su primera edición el The Best de la Fifa ha reconocido a Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Luka Modrić y Lionel Messi como sus ganadores.

Es precisamente al argentino al que el brasileño sucede en el orden de ganadores, ya que el capitán de la albiceleste se quedó con el premio en el 2023 pese a haber igualado en puntos con Erling Haaland.

¿Qué méritos hizo Vinícius Jr para ser considerado como The Best en 2024?

El ariete brasileño cuajó una temporada 2023-2024 (el periodo considerado para este galardón) sobresaliente.

Viní Jr se coronó en la Champions League, LaLiga, una Supercopa de España. En todas las competiciones, contando su desempeño con Brasil y el Real Madrid, alcanzó una cifra de 26 goles y 11 asistencias.

La distinción le llegó a Vini antes de jugar la final de la Copa Intercontinental contra Pachuca el 18 de diciembre.