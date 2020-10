El Milan se lleva el derbi ante el Inter con doblete de Ibrahimovic

Fue la primera vez desde enero de 2016 en que el cuadro ‘rossonero’ se lleva los tres puntos en liga ante su vecino ‘nerazzurro’.

Dos goles en el primer cuarto de partido del astro sueco -su segundo doblete en dos encuentros jugados en Serie A este curso- dieron al Milan su cuarta victoria en cuatro choques.

El AC Milan lidera en solitario la tabla después de la derrota poco antes del Atalanta (2º) ante el Nápoles (4-1).

No football for 4 weeks. 2 goals in 16 minutes. Inter 0-2 Zlatan. 🔥 @Ibra_official pic.twitter.com/kJPiGvuz43

— MReagan95 (@matsiko_reagan) October 17, 2020