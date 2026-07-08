El Nápoles celebra su centenario con una camiseta inspirada en Diego Maradona

El Nápoles decidió celebrar sus primeros cien años de historia mirando hacia el momento que transformó para siempre la identidad del club: la llegada de Diego Armando Maradona y la conquista del primer título de la Serie A.

La institución italiana presentó este lunes la camiseta que utilizará durante la temporada 2026-2027, una edición especial conmemorativa por el centenario que recupera la esencia visual del uniforme con el que levantó el histórico 'Scudetto' de 1987, el primero de la entidad y uno de los capítulos más recordados del fútbol italiano.

"La equipación nace mirando la memoria colectiva de los aficionados napolitanos y una de las camisetas más emblemáticas de la historia del club: la del primer 'Scudetto', con su inconfundible azul y el recuerdo de la lana de las equipaciones de los años ochenta", explicó el club en su presentación oficial.

Un homenaje a la era de Maradona

El uniforme fue desarrollado por sexto año consecutivo junto con EA7, la línea deportiva de Giorgio Armani, y combina elementos clásicos con materiales modernos.

El diseño mantiene el característico azul celeste que acompañó al equipo durante la etapa más gloriosa de su historia, cuando Maradona condujo al Nápoles a conquistar el campeonato italiano de 1987, rompiendo el dominio que hasta entonces ejercían los grandes clubes del norte del país.

Como parte de la campaña de lanzamiento, el club utilizó imágenes del astro argentino, cuya figura continúa siendo el mayor símbolo deportivo de la ciudad y una referencia inseparable de la identidad napolitana.

Bellezza senza tempo

Siete pronti a indossarla per la prossima stagione? pic.twitter.com/T013vyBxMj — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 7, 2026

Un escudo para los 100 años

La nueva camiseta incorpora un escudo conmemorativo creado especialmente para el centenario.

El emblema reúne el histórico Corsiero del Sole, utilizado por el club en 1926; el número 100; el símbolo del infinito, como representación del vínculo entre el equipo y la ciudad; y el actual escudo del Nápoles.

En la parte posterior del cuello aparece la inscripción "Partenopei", un homenaje a los habitantes de Nápoles y a la profunda relación entre el club y su afición.

Además, el tejido fue diseñado para evocar la textura de las camisetas de lana utilizadas durante la década de 1980, combinando esa referencia histórica con la tecnología de fabricación actual.

La nostra storia, cucita addosso.

19:26 pic.twitter.com/iZ7bAiV7ZA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 6, 2026

Cien años con Maradona como símbolo

La presentación se realizó bajo el lema "Pe' cient'anne" ("Por cien años"), en referencia al centenario que el club celebrará oficialmente el próximo 1 de agosto, fecha que la memoria colectiva napolitana reconoce como el nacimiento del Nápoles moderno.

Aunque la historia del fútbol en la ciudad se remonta a finales del siglo XIX, la institución eligió conmemorar su siglo de existencia recuperando la imagen de la etapa que cambió definitivamente su destino.

Cuatro décadas después del primer 'Scudetto', el Nápoles decidió que la mejor manera de celebrar sus 100 años era volver a vestir los colores de la época en la que Diego Maradona convirtió al club en una leyenda del fútbol mundial.