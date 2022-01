El paso de Luis Díaz a Liverpool, otro fichaje sonoro para futbol colombiano

Estos son algunos de los fichajes más mediáticos de futbolistas colombianos en Europa en los últimos diez años:

– JAMES RODRÍGUEZ AL REAL MADRID

El 22 de julio de 2014, tras haber terminado como máximo goleador del Mundial de Brasil, el Real Madrid anunció el fichaje de James Rodríguez tras haber pagado cerca de 80 millones de euros al Mónaco por su ficha.

En el conjunto español, el colombiano jugó 125 partidos -en dos etapas entre 2014 y 2017 y en la temporada 2019-2020- en los que anotó 37 goles y sirvió 42 asistencias.

Nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final siempre entregando el alma🇨🇴 pic.twitter.com/uF2JWgFVEU

– FALCAO DEJA AL ATLÉTICO POR EL MÓNACO

En 2013 y tras dos temporadas doradas con el Atlético de Madrid, Falcao García se embarcó en el multimillonario proyecto del Mónaco, que desembolsó unos 60 millones de euros al conjunto español para ficharlo.

En su paso por el equipo de la Ligue 1, que tuvo de por medio una cesión al Manchester United y otra al Chelsea, ‘el Tigre’ tuvo su mejor etapa en la temporada 2016/2017, cuando lideró a una camada de jugadores jóvenes -entre los que figuraban Kylian Mbappé, Bernardo Silva y Thomas Lemar- hasta las semifinales de la Liga de Campeones.

– JACKSON MARTÍNEZ, UN SONADO FRACASO EN MADRID

El 15 de julio de 2015, el Atlético de Madrid anunció el acuerdo con el Oporto para el traspaso del delantero colombiano Jackson Martínez al conjunto rojiblanco, con el que firmó contrato por cuatro temporadas.

El ya retirado futbolista llegó a la liga española tras haber sido el máximo goleador de la Liga portuguesa tres temporadas seguidas: con 26 tantos en 2012-13; 20 en 2013-14; y 21 en 2014-15.

Pero apenas unos meses después de haber llegado al Atleti, donde jugó poco y apenas anotó tres goles, fue traspasado al Guangzhou Evergrande chino.

👀 O passe do @JoaoMoutinho 👉 a finalização ⚽ do @JacksonMartinez 💙

⚽ Golo do Dia 🤩 Goal of the day 🆚 CS Marítimo

💪 O colombiano é o convidado de hoje do 𝗩𝗲𝗻𝗰𝗲𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 🤩

📺 @PortoCanalpt ⌚ 20h30#FCPorto #FCPCSM #GolodoDia pic.twitter.com/FF9Kv0jl1x

— FC Porto (@FCPorto) January 27, 2022