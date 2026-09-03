“El peor césped”: Neymar critica las condiciones de la cancha tras salir lesionado con Santos

Neymar responsabilizó este jueves al mal estado de la cancha del estadio Vila Belmiro por la lesión que lo obligó a abandonar el partido entre Santos y Palmeiras al finalizar el primer tiempo. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final de la Copa do Brasil, terminó con la eliminación del equipo del astro brasileño.

“Quería felicitar al responsable de la cancha en el Vila Belmiro. El de ayer fue el peor césped, lleno de huecos porque hicieron una descompactación un día antes del partido. ¡Increíble!”, escribió Neymar en Instagram, en tono irónico.

El número 10 del Santos aseguró que el equipo tuvo que jugar “contra el adversario” y también “contra el campo”, debido a las irregularidades del terreno. Según explicó, las condiciones de la cancha obligaron a los futbolistas a realizar un mayor esfuerzo para acelerar y frenar durante las carreras.

Neymar fue sustituido en el descanso después de sentir molestias en el muslo derecho durante los minutos finales del primer tiempo.

El delantero y capitán del Santos, quien ya había mostrado su inconformidad con el estado de la cancha durante el calentamiento, abandonó el terreno de juego entre lágrimas.

Neymar también atribuyó al estado de la cancha las lesiones de Lucas Veríssimo y Barreal, quienes tuvieron que abandonar el encuentro. El Santos necesitaba remontar el 3-0 sufrido en el partido de ida, pero no pasó del empate 0-0 frente al Palmeiras y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa do Brasil.