El plan comercial de la FIFA enfrenta el rechazo de la UEFA y abre un nuevo conflicto en el fútbol

La FIFA oficializó este martes 28 de julio un proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial comercial con la que busca fortalecer el financiamiento destinado al desarrollo del fútbol mediante la incorporación de inversionistas minoritarios.

La iniciativa contempla captar hasta US$4 mil 200 millones en una primera etapa y todavía deberá ser aprobada por las 211 asociaciones miembro del organismo.

Horas después del anuncio oficial, la propuesta desató el rechazo de la UEFA y abrió un nuevo frente de tensión entre los dos principales organismos del fútbol mundial.

De una exclusiva periodística al anuncio oficial

El proyecto tomó notoriedad después de que los diarios británicos The Times y Financial Times revelaran los planes de la FIFA para crear una nueva estructura comercial y abrirla a inversionistas minoritarios.

Posteriormente, la FIFA confirmó oficialmente la iniciativa mediante un comunicado, en el que explicó que FIFA Forward Enterprise (FFE) será una filial de su propiedad y bajo su control, encargada de consolidar las operaciones comerciales y de eventos del organismo.

Según la entidad, la creación de esta empresa permitirá incrementar los recursos destinados al desarrollo del fútbol sin modificar la gobernanza del deporte.

"La FIFA conservará el control exclusivo sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario internacional y todas las decisiones reglamentarias y deportivas", señaló el organismo.

🔺 EXCLUSIVE: Fifa’s president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme that could potentially earn him tens of millions of pounds, sources have told The Times https://t.co/gUMQGVPCw9 — The Times and Sunday Times (@thetimes) July 28, 2026

Más recursos para las asociaciones

El eje de la propuesta es reforzar el programa FIFA Forward, que financia proyectos de desarrollo en las federaciones nacionales.

El plan contempla otorgar hasta US$20 millones por asociación en financiamiento extraordinario para proyectos especiales del nuevo programa FIFA Fast-Forward, además de aumentar progresivamente los fondos del programa FIFA Forward durante los ciclos comprendidos entre 2027 y 2038.

La FIFA indicó que esos recursos estarán destinados a infraestructura, formación de entrenadores, selecciones nacionales, competiciones, fútbol base y fútbol femenino.

Asimismo, informó que trabaja con J.P. Morgan como asesor financiero y que, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, la sociedad Thrive Eternal encabezaría el grupo de inversionistas propuesto para la nueva filial.

FIFA intends to expand football development funding to over USD 10 billion subject to approval by FIFA Member Associations



Read more here: https://t.co/xRFasdaw2J#FootballUnitesTheWorld — FIFA Media (@fifamedia) July 28, 2026

El rechazo de la UEFA

El anuncio provocó una rápida reacción de la UEFA, que expresó su oposición al proyecto y cuestionó la incorporación de inversionistas privados en la estructura comercial de la FIFA.

En un comunicado, el organismo europeo sostuvo que la gobernanza y el futuro del fútbol no deben quedar sujetos a intereses comerciales externos y defendió que las decisiones sobre las principales competiciones deben mantenerse bajo el control de las instituciones deportivas.

El rechazo europeo alimentó un debate que comenzó tras las publicaciones de The Times y Financial Times, cuyos reportes situaron el proyecto en el centro de la discusión sobre el futuro de la explotación comercial de los torneos organizados por la FIFA.

Frente a esas críticas, la FIFA insistió en que la nueva estructura no supone cambios en el control del organismo sobre las competiciones ni sobre las decisiones deportivas y regulatorias.

UEFA statement on The Times article: ⬇️ pic.twitter.com/ye1tjfWRCb — UEFA (@UEFA) July 28, 2026

Una propuesta pendiente de aprobación

Aunque la FIFA ya oficializó el proyecto, su implementación dependerá de la aprobación de las 211 asociaciones miembro, que deberán analizar la propuesta antes de autorizar la creación de la nueva filial.

Mientras el organismo presidido por Gianni Infantino sostiene que el modelo permitirá incrementar de forma significativa los recursos para el desarrollo del fútbol en todo el mundo, la iniciativa ya abrió un nuevo debate sobre el papel que podrían desempeñar los inversionistas privados en la explotación comercial de las competiciones organizadas por la FIFA.

¿Qué propone la FIFA?