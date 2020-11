El Real Madrid, al asalto del liderato de grupo en la Champions

El Real Madrid, plagado de bajas, visita este 25 de noviembre al Inter de Milán al asalto del liderato del grupo B en un partido crucial, en el que el equipo italiano tampoco puede fallar.

El equipo blanco se encuentra en la tercera posición de la llave por detrás del Shakhtar Donetsk, con el que está empatado a cuatro puntos, a uno del líder, el Borussia Mönchengladbach.

El Inter de Milán cierra la llave con dos puntos y una derrota ante el Real Madrid complicaría mucho su camino a octavos de final de la Champions.

Para los blancos, una victoria ante el Inter podría dar el liderato de grupo a los merengues, siempre que el conjunto alemán tropiece con el Shakhtar, y, como poco, se pondría segundo del grupo, posición que también da acceso a los octavos de final.

“Sabemos que es una final, que son tres puntos, sabemos la situación de la clasificación, sabemos que vamos a sufrir, pero con ganas de sumar los tres puntos”, afirmó el técnico merengue, Zinedine Zidane.

A este crucial encuentro, el equipo de Zidane acude mermado por unas bajas de importancia, empezando por la de su capitán Sergio Ramos, víctima de una lesión muscular sufrida la pasada semana con la selección española.

El técnico merengue tampoco podrá contar con Karim Benzema, que se repone de una contractura muscular, ni con los también lesionados Fede Valverde y Odriozola.

A ellos se añaden las bajas de Eder Militao y Luka Jovic, aislados por dar positivo al coronavirus, mientras que Casemiro viajará tras superar la enfermedad.

Unas bajas que han obligado a Zidane a recurrir a jugadores del filial para reforzar la plantilla de cara al encuentro en San Siro. El equipo blanco llega a Italia tras arrancar un empate el fin de semana pasado en casa del Villarreal con lo que acumuló dos partidos consecutivos sin ganar.

⚽ | TRAINING

Working on the details ahead of #InterReal 💪

📸👉 https://t.co/oQgpR3nCxR#UCL pic.twitter.com/ByyhdqEri5

— Inter (@Inter_en) November 24, 2020