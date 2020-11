El Real Madrid cae por goleada 4-1 ante el Valencia

El equipo merengue se adelantó con un tanto de Karim Benzema (23), pero Carlos Soler igualó de penal (35) y Raphael Varane marcó en propia puerta (45) en dos acciones marcadas por el videoarbitraje.

En el segundo tiempo, otros dos penales permitieron a Soler poner el 4-1 (54, 63).

El Real Madrid acabó cayendo en un partido en el que acusó la ausencia de Casemiro, baja tras dar positivo en covid-19, en la contención.

Los errores defensivos penalizaron al Real Madrid, que se queda al pie del podio liguero, a cuatro puntos del líder, la Real Sociedad.

Nacho Monreal abrió el marcador para los vascos tras recibir en el área pequeña (22) y Mikel Oyarzabal hizo de penal el 2-0 final (27) ante un Granada plagado de suplentes y canteranos.

Afectado por varios casos de coronavirus, el Granada viajó a San Sebastián con sólo siete jugadores de la primera plantilla, rozando el mínimo de cinco previsto por LaLiga para jugar el partido.

Pese a las bajas, el Granada contuvo al conjunto vasco, que acabó con diez por la expulsión de Robin le Normand (86).

All goals from major football matches today. Enjoy and retweet

Lazio 1:1 Juventus

Tottenham 1:0 West Brom

Inter 1:1 Atalanta

Leicester 1:0 Wolves

Liverpool 1:1 City

Napoli 1:0 Bologna

Aston Villa 3:0 Arsenal

Milan 2:2 Verona

Real Madrid 1:4 Valenciapic.twitter.com/vE8sAE2Z6R

— Postinor Streams ™️🔴 (@Postinor10) November 8, 2020