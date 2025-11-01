El Real Madrid golea al Valencia 4-0 y consolida su liderato en LaLiga

El Real Madrid firmó una nueva exhibición en el Santiago Bernabéu, donde goleó 4-0 al Valencia en el marco de la jornada 11 de LaLiga, reafirmando su condición de líder del campeonato y su gran momento futbolístico. Los dirigidos por Xabi Alonso dominaron de principio a fin y no dejaron espacio para las dudas frente a un Valencia que poco pudo hacer ante la contundencia merengue.

Desde el inicio, el Real Madrid mostró su superioridad, presionando alto y generando peligro constante. El marcador se abrió al minuto 19, cuando Kylian Mbappé transformó con categoría un penalti, marcando el primero del partido y encendiendo la fiesta en el Bernabéu. El francés, máximo goleador del torneo, volvió a ser protagonista en ataque con su velocidad y desequilibrio.

El propio Mbappé amplió la ventaja al minuto 31, con una gran definición dentro del área tras una jugada colectiva impecable del conjunto blanco. El Real Madrid aprovechó los espacios del Valencia y no bajó el ritmo en ningún momento, dominando las acciones con un fútbol dinámico y preciso.

Antes del descanso, Jude Bellingham, que regresó al once titular tras superar molestias físicas, se hizo presente en el marcador al minuto 43. El mediocampista inglés aprovechó un balón suelto en el área para marcar el 3-0 y sentenciar prácticamente el encuentro antes del entretiempo, demostrando que está retomando su mejor nivel.

En la segunda parte, el Valencia intentó reaccionar, pero se encontró con un Real Madrid sólido en todas las líneas. Los visitantes buscaron descontar, aunque sin éxito, mientras que los merengues continuaron manejando el partido con autoridad y paciencia, esperando el momento justo para ampliar la ventaja.

El cierre del encuentro llegó al minuto 82, cuando Álvaro Carreras coronó la goleada con un potente disparo que se coló en el ángulo, dejando sin opciones al portero valencianista. El tanto del canterano fue la cereza del pastel para un Madrid que sigue mostrando una plantilla profunda y competitiva.

Con esta victoria, el Real Madrid suma tres puntos más y alcanza 30 unidades, manteniéndose firme en la cima de la clasificación. El equipo de Alonso continúa mostrando una gran regularidad, con una ofensiva letal y una defensa sólida que apenas concede goles.

El Santiago Bernabéu volvió a celebrar una noche de fútbol total, con un Real Madrid que reafirma su favoritismo al título. Mbappé y Bellingham lideran una plantilla que parece no tener techo y que, jornada tras jornada, demuestra que el liderato de LaLiga está en buenas manos.