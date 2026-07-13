El recuerdo más viral del Mundial 2026: Haaland volvió a Noruega con un mapache de US$750

Cuando Erling Braut Haaland descendió este lunes 13 de julio del avión que trasladó a la selección de Noruega desde Estados Unidos, llevaba consigo un acompañante inesperado: un mapache taxidermizado (disecado) con una botella entre las patas. La escena, captada por los fotógrafos en el aeropuerto Oslo-Gardermoen, se viralizó de inmediato en redes sociales.

Lejos de tratarse de una ocurrencia improvisada, el objeto forma parte del catálogo de Wild Bill's Western Store, una emblemática tienda de artículos del oeste ubicada en Dallas, Texas. El establecimiento comercializa la pieza bajo el nombre de "Whiskey Raccoon", una figura de taxidermia valorada en US$750, según el precio publicado en su sitio web oficial.

La visita de Haaland al comercio ya había despertado atención durante la concentración de Noruega en Dallas. El delantero recorrió la tienda, se probó sombreros y botas de vaquero y compartió fotografías con varios de los artículos típicos de la cultura texana, imágenes que rápidamente comenzaron a circular entre los aficionados.

Después de aterrizar en Oslo, el propio atacante alimentó la conversación en redes sociales. En su cuenta de X publicó una fotografía del mapache y escribió con humor: "It followed me home" ("Me siguió hasta casa"), acompañando el mensaje con un emoji de un mapache y otro de risa. La publicación acumuló miles de interacciones en pocas horas y convirtió el singular recuerdo en una de las imágenes más comentadas del cierre del Mundial.

La anécdota llegó después del mejor torneo internacional en la historia del fútbol noruego. Haaland cerró su primera Copa del Mundo con siete goles, lideró a la selección hasta los cuartos de final y se consolidó como una de las grandes figuras del campeonato, en la mejor actuación mundialista de Noruega.

Aunque la selección quedó eliminada ante Inglaterra en el tiempo suplementario, el equipo regresó a Oslo para recibir un homenaje multitudinario encabezado por la familia real y miles de aficionados. Haaland participó en la recepción oficial antes de retirarse por compromisos previamente programados, según informó la cadena pública NRK.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

El "Whiskey Raccoon" terminó convirtiéndose en un símbolo inesperado del paso del delantero por Estados Unidos. Mientras sus siete goles lo colocaron entre los protagonistas del Mundial, el peculiar recuerdo adquirido en Dallas mostró una faceta mucho más espontánea del atacante, que volvió a demostrar por qué también es uno de los futbolistas con mayor impacto fuera de la cancha.

La Copa del Mundo terminó sin el título para Noruega, pero Haaland regresó a casa con el mejor desempeño mundialista de la historia de su país y con un souvenir que trasladó un pedazo de Texas hasta Oslo. En un torneo lleno de grandes actuaciones deportivas, un mapache taxidermizado también encontró su lugar entre las imágenes más recordadas.

😅 Te dan 1.000 opciones para acertar con qué bajo Haaland a su llegada a Noruega… y te faltan otros 10.000 intentos.



El delantero noruego salió del avión con un MAPACHE DISECADO. #FIFAWorldCup #MundialRTVE pic.twitter.com/V7nuzIr86N — Teledeporte (@teledeporte) July 13, 2026

Haaland regresó sin la Copa, pero con siete anotaciones, el mejor recorrido mundialista de Noruega y un recuerdo que trasladó parte de su experiencia en Texas hasta Oslo. La pieza de US$750 convirtió una escena de aeropuerto en otra historia viral del delantero noruego.