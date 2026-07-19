El saludo que no fue: el gesto del “Cuti” Romero frente a Donald Trump desata el debate en la premiación del Mundial 2026

El defensor argentino Cristian "Cuti" Romero protagonizó una escena que generó polémica durante la entrega de las medallas de subcampeón del Mundial 2026, luego de la derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final.

Tras el partido, que se extendió al tiempo suplementario, comenzó la ceremonia de premiación, en la que participó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como anfitrión del torneo.

El mandatario subió al escenario junto con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ambos fueron recibidos con una fuerte silbatina del público, aunque no quedó claro a quién iba dirigida, según publicó el diario Clarín.

Uno de los momentos más comentados ocurrió durante la entrega de las medallas. Antes de Romero pasaron el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes saludaron a los dirigentes presentes, entre ellos Trump.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que Romero pasó frente al mandatario sin que se apreciara un saludo. Aunque el gesto generó diversas interpretaciones, no está claro si se trató de una decisión deliberada o de una situación circunstancial.

Más allá de ese episodio, la participación de Trump en la ceremonia llamó la atención. Junto con Infantino entregó las medallas a los jugadores, mientras en el escenario también estaban la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el rey Felipe de España, representantes de los países organizadores y del país campeón.

El protagonismo de Trump continuó cuando, junto con Infantino, entregó el trofeo a la selección española y permaneció en el escenario mientras los jugadores celebraban al levantar la copa.

El Cuti Romero le negó el saludo a Trump. pic.twitter.com/RWAK7AIWYV — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 19, 2026

🇦🇷 Cristian “Cuti” Romero straight-up dodged the handshake with Trump during the World Cup medal ceremony.



Walked past him, shook Sheinbaum’s hand instead. Cold.#WorldCupFinal #CutiRomero #Trump pic.twitter.com/JOHPdF37eC — Public News X (@PublicNewsX) July 20, 2026

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