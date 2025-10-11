El Salvador vs Guatemala: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A

El cotejo entre El Salvador y Guatemala, por la fecha 4 del grupo A , se jugará el próximo martes 14 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el estadio Cuscatlán.

Así llegan El Salvador y Guatemala

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

El Salvador quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Panamá por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 6 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Guatemala en partidos

Guatemala viene de empatar 1-1 ante Surinam. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 6 goles y le han marcado 8 tantos.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de septiembre, en Ronda Final del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y fue El Salvador quien ganó 0 a 1.

Horario El Salvador y Guatemala, según país