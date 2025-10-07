El Salvador vs Panamá: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A

Así llegan El Salvador y Panamá
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de El Salvador en partidos
El Salvador recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Surinam.
Últimos resultados de Panamá en partidos
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Panamá y Guatemala, con un marcador 1-1..
Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de noviembre, en Tercera Ronda del torneo Eliminatorias Concacaf 2022, y Panamá se impuso por 2 a 1.
Horario El Salvador y Panamá, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas