El Salvador vs Panamá: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A

A partir de las 19:00 horas el próximo viernes 10 de octubre, Panamá visita a El Salvador en el estadio Cuscatlán, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A .

Así llegan El Salvador y Panamá

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

El Salvador recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Surinam.

Últimos resultados de Panamá en partidos

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Panamá y Guatemala, con un marcador 1-1..

Los resultados de sus últimos 2 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de noviembre, en Tercera Ronda del torneo Eliminatorias Concacaf 2022, y Panamá se impuso por 2 a 1.

Horario El Salvador y Panamá, según país