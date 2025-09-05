El Salvador vs Surinam: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A

Deportes

El Salvador vs Surinam: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A

La previa del choque de El Salvador ante Surinam, a disputarse en el estadio Cuscatlán el lunes 8 de septiembre desde las 18:30 horas.

El Salvador recibirá a Surinam, en el marco de la fecha 2 del grupo A , el próximo lunes 8 de septiembre a partir de las 18:30 horas, en el estadio Cuscatlán.

Así llegan El Salvador y Surinam

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

El Salvador viene de vencer a Guatemala con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Surinam en partidos

Surinam obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Panamá..

Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de junio, en Segunda Ronda del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Horario El Salvador y Surinam, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

