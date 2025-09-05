El Salvador vs Surinam: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A

Así llegan El Salvador y Surinam
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de El Salvador en partidos
El Salvador viene de vencer a Guatemala con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de Surinam en partidos
Surinam obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Panamá..
Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de junio, en Segunda Ronda del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
Horario El Salvador y Surinam, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas