El Salvador vs Surinam: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A

El Salvador recibirá a Surinam, en el marco de la fecha 2 del grupo A , el próximo lunes 8 de septiembre a partir de las 18:30 horas, en el estadio Cuscatlán.

Así llegan El Salvador y Surinam

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de El Salvador en partidos

El Salvador viene de vencer a Guatemala con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Surinam en partidos

Surinam obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Panamá..

Jugaron por última vez en esta competencia el 10 de junio, en Segunda Ronda del torneo CONCACAF – Eliminatorias Concacaf 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Horario El Salvador y Surinam, según país