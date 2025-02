El Santiago Bernabéu se rinde ante Marcelo en un emotivo homenaje antes del derbi de Madrid

La previa del derbi de Madrid tuvo un momento especial en el Santiago Bernabéu. Marcelo, leyenda del Real Madrid, recibió un merecido homenaje tras anunciar su retiro del fútbol esta semana, y la afición merengue no dejó pasar la oportunidad de despedirlo como se merece.

El exlateral brasileño, considerado uno de los mejores en la historia del club, entró al césped acompañado de sus hijos y fue recibido con una ovación ensordecedora. Los cánticos con su nombre y los aplausos retumbaron en el Bernabéu, registrando los grandes momentos que dejaron en el equipo blanco.

Para hacer aún más especial el momento, Luka Modric fue el encargado de entregarle una camiseta firmada por todos los jugadores del plantel actual, como símbolo del cariño y el respeto que le tienen en el vestuario. Además, Marcelo posó junto a todo el equipo en la foto oficial, un gesto que demuestra la huella imborrable que dejó en la institución.

Marcelo, visiblemente emocionado, agradeció el cariño de la afición madridista, que coreó su nombre una y otra vez, reconociendo su legado en el club.

Marcelo dejó un legado imborrable en la historia del Real Madrid. Con 25 títulos en 16 temporadas, se convirtió en el jugador más laureado en la historia del club, ganando cinco Champions League, seis Ligas y cuatro Mundiales de Clubes, entre otros trofeos. Su talento, alegría y entrega en el campo lo convirtieron en un ídolo absoluto para la afición.

Este reconocimiento en el Santiago Bernabéu no solo fue una despedida, sino una celebración de su legado imborrable en la historia del Real Madrid. Porque Marcelo no es solo un exjugador, es y será siempre una leyenda blanca.

Marcelo disputó 546 partidos en 16 temporadas antes de marcharse del conjunto merengue en 2022 tras levantar su quinta Copa de Europa. En ese momento, tenía el récord de más títulos en la historia del club. Desde entonces, ha sido superado por Luka Modric y Nacho Fernández con 26 cada uno.

Las redes sociales no se hicieron esperar al recordar los buenos momentos que pasó el jugador brasileño en el club y reconocieron el acto realizado por la directiva merengue.

Real Madrid honoring Marcelo after he announced his retirement 🥹🤍 pic.twitter.com/PPqNKFKS90