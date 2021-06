El seleccionado danés Christian Eriksen “estabilizado” tras desplomarse sobre el césped

El partido fue suspendido en el minuto 43 cuando Eriksen se desvaneció sobre el césped y los servicios de emergencia le practicaron durante varios minutos un masaje cardíaco hasta que el futbolista pudo ser evacuado en camilla.

“El jugador ha sido trasladado al hospital y ha sido estabilizado”, informó la UEFA en sus redes sociales minutos después.

Casi al mismo tiempo, la Federación Danesa de Fútbol (DBU) informó que el jugador, de 29 años, está “despierto” y en el principal hospital de Copenhague.

Eriksen, estrella del Inter de Milán y de la selección danesa, se desplomó en el terreno de juego en pleno partido contra Finlandia, de la primera jornada del grupo B de la Eurocopa de fútbol, y los médicos tuvieron que practicarle un masaje cardíaco.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021