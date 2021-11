El sorteo de los repechajes intercontinentales será el viernes 26 de noviembre: partido único y en zona neutral

En las eliminatorias de hace cuatro años, Australia y Perú fueron las selecciones que lograron clasificarse para Rusia 2018 con sus triunfos ante Honduras y Nueva Zelanda, respectivamente.

Por la Concacaf participará en esta repesca intercontinental el cuarto clasificado de la liguilla final; por la Conmebol el quinto; por confederación asiática el ganador del partido que disputarán los terceros clasificados de cada grupo de la tercera ronda; y por la oceánica el ganador de la fase clasificatoria.

La determinación de la Fifa es por la pandemia de covid-19 y evitar el riesgo de los seleccionados que participen en estos juegos. Antes era a dos juegos y se debía viajar durante muchas horas.

Por la Uefa ya tienen plaza para el Mundial Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos; y jugarán la repesca Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia, Gales, Turquía, Polonia, Macedonia del Norte, Ucrania, Austria y República Checa, de las que tres se clasificarán para el Mundial.

También han asegurado ya su pase Brasil y Argentina, por la Conmebol, y Qatar como selección anfitriona.

Hasta ahora en el caso de la Concacaf los primeros tres lugares los ocupan Canadá, Estados Unidos y México. Panamá, por goles, está en la cuarta casilla con los mismos 14 puntos que México.

