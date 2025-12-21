Elche fue imparable y goleó 4 a 0

En la fecha 17 de la Liga, Elche mostró una gran efectividad que le permitió dominar el partido y vencer a Rayo con un 4 a 0 en el estadio Martínez Valero. El efectivo desempeño del equipo de Eder Sarabia quedó patente en el marcador final. A partir del minuto 5 del primer tiempo, con una anotación de jugada, Héctor Fort inició la goleada, seguido de dos disparos de Alvaro Rodriguez (21′ de la segunda etapa) y de Germán Valera (24′ de la misma mitad). Finalmente, Martim Neto se apoderó del balón para definir el 4 a 0 con un remate, en el minuto 45 del segundo tiempo.

Martim Neto hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 45 de la segunda etapa. Con fuerte remate, el volante dejó sin chances al arquero Augusto Batalla Barga luego de recibir un centro de Josán Fernández.

Alvaro Rodriguez fue la figura del partido. El delantero de Elche marcó 1 gol, remató al arco contrario en 7 oportunidades y realizó 13 pases correctos.

También fue importante Iñaki Peña. El arquero de Elche fue fundamental por atajar 8 disparos y realizar 22 pases correctos.

El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 3-5-2 con Iñaki Peña en el arco; John Donald, David Affengruber y Pedro Bigas en la línea defensiva; Héctor Fort, Álvaro Núñez, Marc Aguado, Aleix Febas y Germán Valera en el medio; y Rafael Mir y Alvaro Rodriguez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Iñigo Perez se pararon con un esquema 4-3-3 con Augusto Batalla bajo los tres palos; Iván Balliu, Florian Lejeune, Nobel Mendy y Pep Chavarría en defensa; Unai López, Óscar Valentín y Luis Alfonso Espino en la mitad de cancha; y Isaac Palazón, Sergio Camello y Álvaro García en la delantera.

El árbitro Adrián Cordero Vega fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Elche recibirá a Villarreal y Rayo jugará de local frente a Getafe en el estadio Estadio de Vallecas.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 22 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 18 unidades y ocupa el décimo quinto lugar en el torneo.

Cambios en Elche

11′ 1T – Salió Héctor Fort por Martim Neto

79′ 2T – Salieron Alvaro Rodriguez por Yago Alonso, Marc Aguado por Josán Fernández y Pedro Bigas por Léo Pétrot

88′ 2T – Salió Rafael Mir por Adam Boayar

Amonestados en Elche:

33′ 2T Aleix Febas (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 38′ 2T Josán Fernández (Sujetar al rival para impedirle avanzar)

Cambios en Rayo Vallecano

32′ 1T – Salió Iván Balliu por Fran Pérez

59′ 2T – Salió Óscar Valentín por Pedro Díaz

74′ 2T – Salieron Nobel Mendy por Luiz Felipe, Unai López por Gerard Gumbau y Luis Alfonso Espino por Jozhua Vertrouwd

Amonestados en Rayo Vallecano: