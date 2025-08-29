Elche le ganó con claridad a Levante por 2 a 0

La destacada actuación de Elche resultó fundamental para quedarse con el triunfo por 2 a 0 ante los Granotes en el juego celebrado en el estadio Martínez Valero, válido por la fecha 3 de la Liga. Rafael Mir fue el encargado de romper el empate al minuto 0 del segundo tiempo, mientras que Rodrigo Mendoza amplió la brecha en el minuto 5 de la misma etapa, para darle el triunfo a Elche.

Rafael Mir hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 0 de la segunda etapa. Con fuerte remate, el delantero dejó sin chances al arquero Mathew Ryan luego de recibir un centro de Alvaro Rodriguez.

Carlos Álvarez sacó un tremendo disparo a los 46 minutos del primer tiempo y el balón pegó en el palo. No pudo ser.

Pedro Bigas fue la figura del partido. El zaguero de Elche fue importante por lanzar 2 pelotas fuera del área de peligro.

Otro jugador importante en el partido fue Rodrigo Mendoza. El mediocampista de Elche fue el autor de 1 gol, acertó 35 pases correctos y remató al arco 2 veces.

El director técnico de Elche, Eder Sarabia, planteó una estrategia 3-5-2 con Matías Dituro en el arco; Víctor Chust, David Affengruber y Pedro Bigas en la línea defensiva; Álvaro Núñez, Aleix Febas, Marc Aguado, Rodrigo Mendoza y Germán Valera en el medio; y Alvaro Rodriguez y Rafael Mir en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Julián Calero se pararon con un esquema 5-4-1 con Mathew Ryan bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Adrián de la Fuente, Unai Elgezabal, Jorge Cabello y Manu Sánchez en defensa; Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Oriol Rey y Roger Brugué en la mitad de cancha; y Iván Romero en la delantera.

El árbitro Iosu Galech Apezteguía fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Elche visitará a Sevilla y los Granotes jugarán de local frente a Betis en el estadio Ciutat de València.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 5 puntos y en el sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita aún no sumó unidades y ocupa el décimo octavo lugar en el torneo.

Cambios en Elche

64′ 2T – Salió Rafael Mir por Mourad El Ghezouani

68′ 2T – Salieron Marc Aguado por Martim Neto y Alvaro Rodriguez por André Silva

85′ 2T – Salieron Germán Valera por Léo Pétrot y Rodrigo Mendoza por Federico Redondo

Amonestado en Elche:

13′ 2T Rodrigo Mendoza (Conducta antideportiva)

Cambios en Levante

61′ 2T – Salió Jorge Cabello por José Luis Morales

67′ 2T – Salieron Carlos Álvarez por Jon Olasagasti y Jeremy Toljan por Víctor García

83′ 2T – Salieron Iván Romero por Carlos Espí y Manu Sánchez por Iker Losada

Amonestados en Levante: