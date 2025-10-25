Elche perdió 1-0 ante Espanyol

Con un buen juego, los Espanyolistas derrotaron a Elche por la fecha 10 de la Liga. En el minuto 1 del segundo tiempo, Carlos Romero se encargó de marcar el único gol para los Espanyolistas.

Después de recibir una asistencia de Edu Expósito, el defensor remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.

A pesar de haberlo intentado y ser superior con una posesión del balón del 63%, Elche no pudo remontar el marcador a su favor.

El desempeño Carlos Romero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Espanyol fue importante por convertir 1 gol.

También tuvo buen desempeño Rodrigo Mendoza. El volante de Elche realizó 56 pases correctos y robó 6 balones.

El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Marko Dmitrovic en el arco; Rubén Sánchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Jofre Carreras, Pol Lozano y Edu Expósito en el medio; y Pere Milla, Roberto Fernández y Charles Pickel en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Eder Sarabia salió con una disposición táctica 5-3-2 con Iñaki Peña bajo los tres palos; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Léo Pétrot y Germán Valera en defensa; Aleix Febas, Marc Aguado y Martim Neto en la mitad de cancha; y Rafael Mir y André Silva en la delantera.

Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el árbitro escogido para el partido en el el Cornellá-El Prat.

En la próxima fecha, los Espanyolistas visitarán a Alavés y Elche jugará de visitante frente a Barcelona.

De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 14, queda en el séptimo lugar.

Cambios en Espanyol

45′ 2T – Salió Clemens Riedel por Fernando Calero

64′ 2T – Salió Jofre Carreras por Tyrhys Dolan

74′ 2T – Salieron Carlos Romero por José Salinas y Edu Expósito por Urko Gonzalez

80′ 2T – Salió Pere Milla por Omar el Hilali

Amonestados en Espanyol:

10′ 1T Clemens Riedel (Conducta antideportiva), 18′ 2T Pol Lozano (Conducta antideportiva), 33′ 2T Pere Milla (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Leandro Cabrera (Conducta antideportiva)

Cambios en Elche

55′ 2T – Salieron Martim Neto por Rodrigo Mendoza y Léo Pétrot por Adriá Pedrosa

69′ 2T – Salieron Marc Aguado por Alvaro Rodriguez y Germán Valera por Josán Fernández

78′ 2T – Salió Pedro Bigas por Víctor Chust

Amonestados en Elche: