Elche perdió 1-0 ante Espanyol

Después de recibir una asistencia de Edu Expósito, el defensor remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.
A pesar de haberlo intentado y ser superior con una posesión del balón del 63%, Elche no pudo remontar el marcador a su favor.
El desempeño Carlos Romero lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El defensor de Espanyol fue importante por convertir 1 gol.
También tuvo buen desempeño Rodrigo Mendoza. El volante de Elche realizó 56 pases correctos y robó 6 balones.
El DT de Espanyol, José González Álvarez, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Marko Dmitrovic en el arco; Rubén Sánchez, Clemens Riedel, Leandro Cabrera y Carlos Romero en la línea defensiva; Jofre Carreras, Pol Lozano y Edu Expósito en el medio; y Pere Milla, Roberto Fernández y Charles Pickel en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Eder Sarabia salió con una disposición táctica 5-3-2 con Iñaki Peña bajo los tres palos; Álvaro Núñez, David Affengruber, Pedro Bigas, Léo Pétrot y Germán Valera en defensa; Aleix Febas, Marc Aguado y Martim Neto en la mitad de cancha; y Rafael Mir y André Silva en la delantera.
Ricardo de Burgos Bengoetxea fue el árbitro escogido para el partido en el el Cornellá-El Prat.
En la próxima fecha, los Espanyolistas visitarán a Alavés y Elche jugará de visitante frente a Barcelona.
De esta manera el local está en el tercer puesto en el campeonato con 18 puntos, mientras que la visita, con 14, queda en el séptimo lugar.
Cambios en Espanyol
- 45′ 2T – Salió Clemens Riedel por Fernando Calero
- 64′ 2T – Salió Jofre Carreras por Tyrhys Dolan
- 74′ 2T – Salieron Carlos Romero por José Salinas y Edu Expósito por Urko Gonzalez
- 80′ 2T – Salió Pere Milla por Omar el Hilali
Amonestados en Espanyol:
- 10′ 1T Clemens Riedel (Conducta antideportiva), 18′ 2T Pol Lozano (Conducta antideportiva), 33′ 2T Pere Milla (Conducta antideportiva) y 42′ 2T Leandro Cabrera (Conducta antideportiva)
Cambios en Elche
- 55′ 2T – Salieron Martim Neto por Rodrigo Mendoza y Léo Pétrot por Adriá Pedrosa
- 69′ 2T – Salieron Marc Aguado por Alvaro Rodriguez y Germán Valera por Josán Fernández
- 78′ 2T – Salió Pedro Bigas por Víctor Chust
Amonestados en Elche:
- 38′ 1T Rafael Mir (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 46′ 2T Álvaro Núñez (Conducta antideportiva)