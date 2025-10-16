Elche vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

El duelo entre Elche y Athletic Bilbao correspondiente a la fecha 9 se disputará en el estadio Martínez Valero desde las 06:00 horas, el domingo 19 de octubre.

Así llegan Elche y Athletic Bilbao

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Alavés. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Mallorca por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de mayo, en el torneo España – LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Elche.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG – 1 PE – 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 21 8 7 0 1 10 2 Barcelona 19 8 6 1 1 13 3 Villarreal 16 8 5 1 2 6 7 Elche 13 8 3 4 1 2 8 Athletic Bilbao 13 8 4 1 3 0

Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Espanyol: 25 de octubre – 08:15 horas

Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 13: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 10: vs Getafe: 25 de octubre – 10:30 horas

Fecha 11: vs Real Sociedad: 1 de noviembre – 11:30 horas

Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre – 07:00 horas

Fecha 13: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Athletic Bilbao, según país