Elche vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Liga

Así llegan Elche y Athletic Bilbao
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Alavés. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 7 a sus rivales.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao venció en casa a Mallorca por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 6 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de mayo, en el torneo España – LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Elche.
El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 1 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG – 1 PE – 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|21
|8
|7
|0
|1
|10
|2
|Barcelona
|19
|8
|6
|1
|1
|13
|3
|Villarreal
|16
|8
|5
|1
|2
|6
|7
|Elche
|13
|8
|3
|4
|1
|2
|8
|Athletic Bilbao
|13
|8
|4
|1
|3
|0
Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 10: vs Espanyol: 25 de octubre – 08:15 horas
- Fecha 11: vs Barcelona: 2 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 12: vs Real Sociedad: 7 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 13: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España – LALIGA 2025 – 2026
- Fecha 10: vs Getafe: 25 de octubre – 10:30 horas
- Fecha 11: vs Real Sociedad: 1 de noviembre – 11:30 horas
- Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre – 07:00 horas
- Fecha 13: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Athletic Bilbao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas