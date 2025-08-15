Elche vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Elche vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Elche y Betis. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero el lunes 18 de agosto a las 13:00 horas.

Redacción deportes

Elche y los Verdiblancos se enfrentarán el próximo lunes 18 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Liga, desde las 13:00 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Martínez Valero.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en el torneo España – LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Betis.

¿En qué jornada juega el clásico Betis?

Betis y Sevilla chocarán en el Derbi de Sevilla durante la jornada 14.

Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 2: vs Atlético de Madrid: 23 de agosto – 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto – 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre – 13:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Betis en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 2: vs Alavés: 22 de agosto – 13:30 horas
  • Fecha 6: vs Celta: 27 de agosto – 13:00 horas
  • Fecha 3: vs Athletic Bilbao: 31 de agosto – 11:00 horas
  • Fecha 4: vs Levante: 13 de septiembre – 08:15 horas
  • Fecha 5: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Betis, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

