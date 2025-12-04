Elche vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga

Elche recibirá a Girona, en el marco de la fecha 15 de la Liga, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 07:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Girona

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Getafe. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Real Madrid. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de abril, en el torneo España – LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Girona con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (3 PG – 7 PE – 4 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PG – 6 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 37 15 12 1 2 25 2 Real Madrid 36 15 11 3 1 19 3 Villarreal 32 14 10 2 2 16 11 Elche 16 14 3 7 4 -2 18 Girona 12 14 2 6 6 -13

Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 16: vs Mallorca: 13 de diciembre – 09:15 horas

Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre – 11:30 horas

Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 16: vs Real Sociedad: 12 de diciembre – 14:00 horas

Fecha 17: vs Atlético de Madrid: 21 de diciembre – 07:00 horas

Fecha 18: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Girona, según país