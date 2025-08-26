Elche vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

Elche recibirá a Levante, en el marco de la fecha 3 de la Liga, el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 11:30 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Levante

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sacó un empate por 1 en su visita a Atlético de Madrid.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de perder contra Barcelona por 2 a 3.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 3 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de febrero, en el torneo España – LaLiga Santander 2021-2022, y el marcador favoreció a Levante con un marcador de 3-0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Villarreal 6 2 2 0 0 7 2 Barcelona 6 2 2 0 0 4 3 Real Madrid 6 2 2 0 0 4 12 Elche 2 2 0 2 0 0 18 Levante 0 2 0 0 2 -2

Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre – 13:00 horas

Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España – LALIGA 2025 – 2026

Fecha 4: vs Betis: 13 de septiembre – 08:15 horas

Fecha 5: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Levante, según país