Elche vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

La previa del choque de Elche ante Real Sociedad, a disputarse en el estadio Martínez Valero el viernes 7 de noviembre desde las 14:00 horas.

Elche recibirá a Real Sociedad, en el marco de la fecha 12 de la Liga, el próximo viernes 7 de noviembre a partir de las 14:00 horas, en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Real Sociedad

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Barcelona. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de derrotar a Athletic Bilbao con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 7 en su arco.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 5 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de marzo, en el torneo España – LaLiga Santander 2022-2023, y el marcador favoreció a Real Sociedad con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el noveno puesto con 14 puntos (3 PG – 5 PE – 3 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (3 PG – 3 PE – 5 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16
2 Barcelona 25 11 8 1 2 15
3 Villarreal 23 11 7 2 2 12
9 Elche 14 11 3 5 3 -1
14 Real Sociedad 12 11 3 3 5 -3

Próximos partidos de Elche en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 13: vs Real Madrid: 23 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 14: vs Getafe: 28 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Girona: 7 de diciembre – 07:00 horas
  • Fecha 16: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Sociedad en España – LALIGA 2025 – 2026
  • Fecha 13: vs Osasuna: 22 de noviembre – 11:30 horas
  • Fecha 14: vs Villarreal: 30 de noviembre – 07:00 horas
  • Fecha 15: vs Alavés: 6 de diciembre – 09:15 horas
  • Fecha 16: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Elche y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

