Emocionante victoria agónica de FC Copenhague sobre Villarreal con un 3 a 2

Elias Achouri hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 2 de la segunda etapa. Con fuerte remate, el volante dejó sin chances al arquero Luiz Reis Júnior luego de recibir un centro de Yoram Zague.
Villarreal intentó más veces disparar bajo los tres palos, pero no acertó y se fue con las manos vacías. Según los datos, probó 19 remates: 9 fueron al arco y 8 acabaron afuera.
Andreas Cornelius fue la figura del partido. El delantero de FC Copenhague marcó 1 gol.
Otro jugador importante en el partido fue Santi Comesaña. El mediocampista de Villarreal fue el autor de 1 gol, acertó 30 pases correctos y remató al arco 3 veces.
El director técnico de Villarreal, Marcelino García Toral, planteó una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el medio; y Nicolas Pépé y Georges Mikautadze en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Jacob Neestrup se pararon con un esquema 4-5-1 con Dominik Kotarski bajo los tres palos; Yoram Zague, Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira y Marcos López en defensa; Mads Madsen, William Clem, Jordan Larsson, Mohamed Elyounoussi y Robert en la mitad de cancha; y Viktor Dadason en la delantera.
El árbitro Ivan Kruzliak fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha el Submarino amarillo recibirá a Ajax y Copenhague jugará de local frente a Napoli en el estadio Parken Stadion.
Cambios en Villarreal
- 45′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Ayoze Pérez, Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi, Robert por Elias Achouri y Tajon Buchanan por Ilias Akhomach
- 61′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Manor Solomon
- 82′ 2T – Salió Alfonso Pedraza por Sergi Cardona
Amonestados en Villarreal:
- 33′ 1T Alfonso Pedraza (Reiteración de faltas), 13′ 2T Ilias Akhomach (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Pape Gueye (Conducta antideportiva)
Cambios en FC Copenhague
- 70′ 2T – Salieron Yoram Zague por Birger Meling y Viktor Dadason por Andreas Cornelius
- 80′ 2T – Salieron William Clem por Viktor Claesson y Mads Madsen por Thomas Delaney
Amonestados en FC Copenhague:
- 13′ 2T Jacob Neestrup (Insultar o desaprobar al árbitro), 31′ 2T Andreas Cornelius (Conducta antideportiva) y 37′ 2T Elias Achouri (Conducta antideportiva)