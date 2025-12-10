Emocionante victoria agónica de FC Copenhague sobre Villarreal con un 3 a 2

Por la fecha 6 de la Champions, Copenhague se llevó la victoria ante el Submarino amarillo en un emocionante partido cargado de goles. Ambos conjuntos tuvieron ocasiones y la tensión se mantuvo cuando el tanteador quedó igualado en 2, gracias a los goles de Mohamed Elyounoussi (1′ 1T) y Elias Achouri (2′ 2T) por el lado de FC Copenhague y de Santi Comesaña (1′ 2T) y Tani Oluwaseyi (10′ 2T) para Villarreal. Al minuto 44 del segundo tiempo, Andreas Cornelius se convirtió en el héroe del combinado comandado por Jacob Neestrup y permitió que su equipo ganara al marcar en una jugada.

Elias Achouri hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 2 de la segunda etapa. Con fuerte remate, el volante dejó sin chances al arquero Luiz Reis Júnior luego de recibir un centro de Yoram Zague.

Villarreal intentó más veces disparar bajo los tres palos, pero no acertó y se fue con las manos vacías. Según los datos, probó 19 remates: 9 fueron al arco y 8 acabaron afuera.

Andreas Cornelius fue la figura del partido. El delantero de FC Copenhague marcó 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Santi Comesaña. El mediocampista de Villarreal fue el autor de 1 gol, acertó 30 pases correctos y remató al arco 3 veces.

El director técnico de Villarreal, Marcelino García Toral, planteó una estrategia 4-4-2 con Luiz Júnior en el arco; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga y Alfonso Pedraza en la línea defensiva; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el medio; y Nicolas Pépé y Georges Mikautadze en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Jacob Neestrup se pararon con un esquema 4-5-1 con Dominik Kotarski bajo los tres palos; Yoram Zague, Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira y Marcos López en defensa; Mads Madsen, William Clem, Jordan Larsson, Mohamed Elyounoussi y Robert en la mitad de cancha; y Viktor Dadason en la delantera.

El árbitro Ivan Kruzliak fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha el Submarino amarillo recibirá a Ajax y Copenhague jugará de local frente a Napoli en el estadio Parken Stadion.

Cambios en Villarreal

45′ 2T – Salieron Nicolas Pépé por Ayoze Pérez, Georges Mikautadze por Tani Oluwaseyi, Robert por Elias Achouri y Tajon Buchanan por Ilias Akhomach

61′ 2T – Salió Alberto Moleiro por Manor Solomon

82′ 2T – Salió Alfonso Pedraza por Sergi Cardona

Amonestados en Villarreal:

33′ 1T Alfonso Pedraza (Reiteración de faltas), 13′ 2T Ilias Akhomach (Conducta antideportiva) y 43′ 2T Pape Gueye (Conducta antideportiva)

Cambios en FC Copenhague

70′ 2T – Salieron Yoram Zague por Birger Meling y Viktor Dadason por Andreas Cornelius

80′ 2T – Salieron William Clem por Viktor Claesson y Mads Madsen por Thomas Delaney

Amonestados en FC Copenhague: