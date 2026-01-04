Empate a uno entre Alavés y Real Oviedo

Los Babazorros y Real Oviedo no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 18, celebrado este domingo en el estadio el Mendi.

Alavés comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Federico Viñas al minuto 10 del segundo tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro a través de Lucas Boyé en el minuto 23 de la misma etapa.

Los equipos estuvieron en pardas, porque tanto Alavés como Real Oviedo pegaron un tiro en el palo. Los jugadores Pablo Ibáñez y David Costas se quedaron con las ganas de gritar su gol.

La figura del encuentro fue Lucas Boyé. El delantero de Alavés convirtió 1 gol, pateó 3 veces al arco ante Real Oviedo y dio 7 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el estadio el Mendi fue Haissem Hassan. El delantero de Real Oviedo pateó 2 veces al arco ante Alavés y dio 11 pases correctos.

A los 12 minutos del primer tiempo, el delantero de Real Oviedo Federico Viñas dejó en ridículo con un estupendo caño a Jonny Otto, defensor de Alavés.

El entrenador de Alavés, Eduardo Coudet, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Antonio Sivera en el arco; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco y Youssef Enriquez en la línea defensiva; Antonio Blanco, Calebe Goncalves, Pablo Ibáñez, Denis Suárez y Carles Aleñá en el medio; y Toni Martínez en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Guillermo Almada se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Aarón Escandell bajo los tres palos; Lucas Ahijado, Eric Bailly, David Costas y Rahim Alhassane en defensa; Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Josip Brekalo, Alberto Reina y Ilyas Chaira en la mitad de cancha; y Federico Viñas en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Jesús Gil Manzano.

Los Babazorros visitarán a Villarreal en la próxima jornada, mientras que Real Oviedo recibirá a Betis en el estadio Carlos Tartiere.

El local está en el décimo tercer puesto con 19 puntos, mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo.

Cambios en Alavés

45′ 2T – Salieron Calebe Goncalves por Carlos Vicente y Denis Suárez por Lucas Boyé

61′ 2T – Salieron Carles Aleñá por Abde Rebbach y Pablo Ibáñez por Carlos Benavídez

88′ 2T – Salió Toni Martínez por Aitor Mañas

Amonestados en Alavés:

46′ 1T Denis Suárez (Conducta antideportiva) y 34′ 2T Carlos Benavídez (Conducta antideportiva)

Expulsado en Alavés:

42′ 2T Carlos Benavídez (Roja por doble amarilla)

Cambios en Real Oviedo

53′ 2T – Salieron Eric Bailly por David Carmo y Josip Brekalo por Haissem Hassan

73′ 2T – Salió Alberto Reina por Nicolás Fonseca

83′ 2T – Salió Santiago Colombatto por Alex Forés

84′ 2T – Salió Ilyas Chaira por Javi López

Amonestados en Real Oviedo:

10′ 1T Federico Viñas (Conducta antideportiva) y 31′ 2T Rahim Alhassane (Demorar el juego)

Expulsado en Real Oviedo: