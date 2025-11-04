Empate a uno entre Juventus y Sporting Lisboa

Juventus y Sporting no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 4, celebrado este martes en el Allianz Stadium.

Juventus comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Maximiliano Araujo al minuto 11 del primer tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro a través de Dusan Vlahovic en el minuto 33 de la misma etapa.

Un momento destacado del partido fue el gol de Maximiliano Araujo en el minuto 11 del primer tiempo. Después de recibir un centro de Francisco Trincão, el defensor remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.

Francisco Trincão estrelló un disparo en el palo y desaprovechó la oportunidad de aumentar la diferencia en el minuto 14 del primer tiempo.

A pesar que Juventus efectuó la mayor cantidad de remates durante todo el partido (20 disparos) no le alcanzó para romper la paridad del encuentro frente a Sporting Lisboa.

La figura del encuentro fue Dusan Vlahovic. El delantero de Juventus convirtió 1 gol, pateó 6 veces al arco ante Sporting Lisboa y dio 9 pases correctos.

Otro de los futbolistas clave en el Allianz Stadium fue Rui Silva. El arquero de Sporting Lisboa tuvo un gran rendimiento frente a Juventus debido a que atajó 9 disparos y realizó 17 pases correctos.

El entrenador de Juventus, Luciano Spalletti, dispuso en campo una formación 3-6-1 con Michele Di Gregorio en el arco; Pierre Kalulu, Federico Gatti y Teun Koopmeiners en la línea defensiva; Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição y Kenan Yildiz en el medio; y Dusan Vlahovic en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Rui Borges se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Rui Silva bajo los tres palos; Georgios Vagiannidis, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio y Maximiliano Araujo en defensa; Morten Hjulmand, João Simões, Geovany Quenda, Francisco Trincão y Pedro Gonçalves en la mitad de cancha; y Fotios Ioannidis en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Daniel Siebert.

Juventus visitará a FK Bodo/Glimt en la próxima jornada, mientras que Sporting recibirá a Club Brugge en el estadio José Alvalade XXI.

Cambios en Juventus

82′ 2T – Salieron Manuel Locatelli por Fabio Miretti y Dusan Vlahovic por Vasilije Adzic

86′ 2T – Salió Kenan Yildiz por Jonathan David

Amonestados en Juventus:

23′ 1T Khéphren Thuram (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 26′ 1T Andrea Cambiaso (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Sporting Lisboa

66′ 2T – Salieron Georgios Vagiannidis por Eduardo Quaresma y Geovany Quenda por Geny Catamo

71′ 2T – Salieron Fotios Ioannidis por Luis Suárez, Francisco Conceição por Edon Zhegrova y Khéphren Thuram por Filip Kostic

81′ 2T – Salieron João Simões por Hidemasa Morita y Pedro Gonçalves por Alisson Santos

Amonestados en Sporting Lisboa: