Empate a uno entre Nicaragua y Costa Rica

Nicaragua comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Alexis Gamboa al minuto 14 del segundo tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro de penal a través de Byron Bonilla en el minuto 35 de la misma etapa.
La figura del encuentro fue Byron Bonilla. El volante de Nicaragua se destacó frente a Costa Rica ya que convirtió 1 gol.
Alexis Gamboa también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Costa Rica fue importante debido a que convirtió 1 gol.
El entrenador de Nicaragua, Marco Figueroa, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Miguel Rodríguez en el arco; Josué Quijano, Óscar Acevedo, Henry Niño, Justing Cano y Emmanuel Gómez en la línea defensiva; Juan Barrera, Ariel Arauz y Junior Arteaga en el medio; y Ariagner Smith y Jason Coronel en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Miguel Herrera se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Keylor Navas bajo los tres palos; Carlos Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa y Joseph Mora en defensa; Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Orlando Galo en la mitad de cancha; y Alonso Martínez y Manfred Ugalde en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Marco Ortiz Nava.
Nicaragua visitará a Honduras en la próxima jornada, mientras que Costa Rica recibirá a Haití en el estadio Nacional.
Cambios en Nicaragua
- 57′ 2T – Salió Ariagner Smith por Marlon López
- 67′ 2T – Salieron Juan Barrera por Byron Bonilla y Emmanuel Gómez por Bancy Hernandez
- 86′ 2T – Salió Ariel Arauz por Ebert Martínez
Amonestado en Nicaragua:
- 29′ 1T Junior Arteaga (Conducta antideportiva)
Expulsado en Nicaragua:
- 8′ 2T Jason Coronel (Roja directa)
Cambios en Costa Rica
- 45′ 2T – Salieron Brandon Aguilera por Alejandro Bran y Junior Arteaga por Jacob Montes
- 63′ 2T – Salió Joseph Mora por Anthony Contreras
- 84′ 2T – Salió Carlos Mora por Kenay Myrie
- 85′ 2T – Salió Josimar Alcócer por Ariel Lassiter
Amonestados en Costa Rica:
- 50′ 2T Alexis Gamboa (Conducta antideportiva) y 54′ 2T Francisco Calvo (Conducta antideportiva)