Empate a uno entre Nicaragua y Costa Rica

Nicaragua y Costa Rica no se sacaron diferencias en su encuentro por la fecha 1 del grupo C, celebrado este viernes en el estadio Nacional de Nicaragua.

Nicaragua comenzó abajo en el marcador con un gol convertido por Alexis Gamboa al minuto 14 del segundo tiempo, pero luego pudo igualar el encuentro de penal a través de Byron Bonilla en el minuto 35 de la misma etapa.

La figura del encuentro fue Byron Bonilla. El volante de Nicaragua se destacó frente a Costa Rica ya que convirtió 1 gol.

Alexis Gamboa también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Costa Rica fue importante debido a que convirtió 1 gol.

El entrenador de Nicaragua, Marco Figueroa, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Miguel Rodríguez en el arco; Josué Quijano, Óscar Acevedo, Henry Niño, Justing Cano y Emmanuel Gómez en la línea defensiva; Juan Barrera, Ariel Arauz y Junior Arteaga en el medio; y Ariagner Smith y Jason Coronel en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Miguel Herrera se plantaron con una estrategia 5-3-2 con Keylor Navas bajo los tres palos; Carlos Mora, Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas, Alexis Gamboa y Joseph Mora en defensa; Brandon Aguilera, Josimar Alcócer y Orlando Galo en la mitad de cancha; y Alonso Martínez y Manfred Ugalde en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Marco Ortiz Nava.

Nicaragua visitará a Honduras en la próxima jornada, mientras que Costa Rica recibirá a Haití en el estadio Nacional.

Cambios en Nicaragua

57′ 2T – Salió Ariagner Smith por Marlon López

67′ 2T – Salieron Juan Barrera por Byron Bonilla y Emmanuel Gómez por Bancy Hernandez

86′ 2T – Salió Ariel Arauz por Ebert Martínez

Amonestado en Nicaragua:

29′ 1T Junior Arteaga (Conducta antideportiva)

Expulsado en Nicaragua:

8′ 2T Jason Coronel (Roja directa)

Cambios en Costa Rica

45′ 2T – Salieron Brandon Aguilera por Alejandro Bran y Junior Arteaga por Jacob Montes

63′ 2T – Salió Joseph Mora por Anthony Contreras

84′ 2T – Salió Carlos Mora por Kenay Myrie

85′ 2T – Salió Josimar Alcócer por Ariel Lassiter

Amonestados en Costa Rica: