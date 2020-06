En Barcelona aseguran que cinco jugadores del primer equipo dieron positivo por coronavirus

Los futbolistas del Barcelona durante la primera práctica grupal tras el parón por la pandemia del coronavirus. (Foto Prensa Libre: EFE)

A principios de mayo todos se preparaban para el regreso a los entrenamientos en La Liga, el plantel del Barcelona fue sometido a los exámenes correspondientes y en aquel momento se informó que todas las pruebas de coronavirus habían dado negativo.

Sin embargo, el programa español “Tú Dirás” de la radio catalana RAC1 informó que cinco jugadores del equipo mayor catalán y dos técnicos dieron positivo en eso exámenes realizados en mayo.

Aunque en el programa radial no se dieron los nombres de los supuestos positivos por coronavirus, el Barcelona no se ha pronunciado y según el diario Mundo Deportivo no lo hará.

“La potestad para comunicar los resultados de las pruebas realizadas a los futbolistas corresponde a La Liga”, indica el medio catalán.

Entrenamientos grupales

Los equipos españoles profesionales, de La Liga Santander y La Liga SmartBank, entraron el lunes en la última fase previa a la vuelta de la competición el próximo jueves 11 con las primeras sesiones de entrenamientos al completo.

Han sido cerca de ochenta días sin que las plantillas trabajaran todas juntas por la pandemia del coronavirus, que detuvo la competición a principios de marzo.

Concretamente el último encuentro que se disputó fue el 10 de dicho mes en Ipurúa, ya a puerta cerrada, entre el Éibar y la Real Sociedad, un partido que había quedado aplazado de la vigésima cuarta jornada de Primera.

Dos días antes se completaron las jornadas 27 en la máxima categoría y la 31 en la división de plata.

Este paso es el último antes del retorno después de que a principios de mayo todos los clubes se hicieron las pruebas médicas y los test y comenzaron los entrenamientos individuales.

El 18 empezaron los trabajos en grupos reducidos, de hasta diez jugadores, y en la siguiente semana se ampliaron a catorce.