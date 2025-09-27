EN DIRECTO: Atlético de Madrid vs. Real Madrid siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 7 de LaLiga

El derbi madrileño vuelve a encenderse este sábado en el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid recibirá al Real Madrid a las 8:15 de la mañana en uno de los partidos más esperados de la jornada. El duelo llega con realidades distintas para ambos equipos, pero con la misma intensidad y rivalidad que caracteriza a los clásicos de la capital española.

El Real Madrid se presenta con paso perfecto en la Liga, luego de haber sumado seis victorias en seis partidos disputados. Por su parte, el Atlético de Madrid aún no encuentra la regularidad deseada bajo el mando de Diego Simeone.