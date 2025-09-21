EN DIRECTO: Barcelona vs. Getafe siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 5 de LaLiga

El FC Barcelona afronta este domingo un nuevo reto en la Liga Española 2025, cuando reciba al Getafe a la 1 de la tarde en el Estadio Johan Cruyff. El conjunto blaugrana buscará imponer su condición de local y sumar tres puntos que lo acerquen a la cima de la clasificación.

Los dirigidos por Hansi Flick llegan a la jornada con 10 puntos, ubicados en la segunda posición de la tabla. Por su parte, el Getafe intentará dar la sorpresa en su visita al Johan Cruyff. Con un bloque ordenado y jugadores de mucho despliegue físico.