EN DIRECTO: Barcelona vs. Real Sociedad siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 7 de LaLiga

El Barcelona regresa a la acción este domingo cuando reciba a la Real Sociedad, en un duelo programado para las 10:30 de la mañana. Será un enfrentamiento clave para las azulgranas, que buscan mantener el paso firme en la parte alta de la clasificación y seguir ampliando su racha de victorias como locales.

El Barcelona actualmente se encuentra en la segunda posición con 16 puntos, 2 abajo del Real Madrid, por su parte, la Real Sociedad se encuentra en la posición 17 con 5 puntos.