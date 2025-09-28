EN DIRECTO: Barcelona vs. Real Sociedad siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 7 de LaLiga

EN DIRECTO: Barcelona vs. Real Sociedad siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 7 de LaLiga

El Barcelona regresa a la acción este domingo cuando reciba a la Real Sociedad, en un duelo programado para las 10:30 de la mañana.

GRAFCAT2288. SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 24/09/2025.- El jugador del FC Barcelona Jules Koundé durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado este miércoles en la ciudad deportiva Joan Gamper para prepara el partido que mañana disputarán ante el Real Oviedo. EFE/Alberto Estévez

El Barcelona buscará continuar con su invicto en LaLiga. (Foto: Prensa Libre,EFE)

El Barcelona regresa a la acción este domingo cuando reciba a la Real Sociedad, en un duelo programado para las 10:30 de la mañana. Será un enfrentamiento clave para las azulgranas, que buscan mantener el paso firme en la parte alta de la clasificación y seguir ampliando su racha de victorias como locales.

El Barcelona actualmente se encuentra en la segunda posición con 16 puntos, 2 abajo del Real Madrid, por su parte, la Real Sociedad se encuentra en la posición 17 con 5 puntos.

