EN DIRECTO: Barcelona vs. Valencia siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 4 de LaLiga

Fútbol Internacional

El FC Barcelona recibe este domingo 14 de septiembre al Valencia en el Estadi Johan Cruyff, en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Liga Española. El partido está programado para iniciar a la 1 de la tarde

|

SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 13/09/2025.- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick (d) dirige el entrenamiento que realiza la plantilla barcelonista para preparar el partido de liga que disputarán mañana ante el Valencia CF en el Estadio Johan Cruyff. EFE/Toni Albir

El FC Barcelona recibe este domingo 14 de septiembre al Valencia en el Estadi Johan Cruyff, en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Liga Española. El partido está programado para iniciar a la 1 de la tarde, y representa una nueva oportunidad para los azulgranas de sumar tres puntos importantes en condición de local.

El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con la obligación de responder ante su afición, luego de un inicio de temporada en el que ha mostrado altibajos, pero que aún lo mantienen en la pelea por los primeros lugares.

Miguel Linares

Barcelona FC Datafactory Deportes Futbol Internacional Valencia CF 
