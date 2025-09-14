Fútbol Internacional
EN DIRECTO: Barcelona vs. Valencia siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 4 de LaLiga
El FC Barcelona recibe este domingo 14 de septiembre al Valencia en el Estadi Johan Cruyff, en duelo correspondiente a la jornada 4 de la Liga Española. El partido está programado para iniciar a la 1 de la tarde
SANT JOAN DESPÍ (BARCELONA), 13/09/2025.- El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick (d) dirige el entrenamiento que realiza la plantilla barcelonista para preparar el partido de liga que disputarán mañana ante el Valencia CF en el Estadio Johan Cruyff. EFE/Toni Albir
El conjunto dirigido por Hansi Flick llega con la obligación de responder ante su afición, luego de un inicio de temporada en el que ha mostrado altibajos, pero que aún lo mantienen en la pelea por los primeros lugares.