Fútbol Internacional

EN DIRECTO: Rayo Vallecano vs. Barcelona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 3 de LaLiga

El Barcelona volverá a la acción este fin de semana en LaLiga cuando visite el estadio de Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano a la 1:30 de la tarde.

MADRID, 31/08/2025.- Los jugadores del Barcelona momentos antes del partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Barcelona, este domingo en el estadio de Vallecas. EFE/ Fernando Villar

Los jugadores del Barcelona momentos antes del partido de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el Barcelona, este domingo en el estadio de Vallecas. (Foto: Prensa Libre, EFE)

El Barcelona volverá a la acción este fin de semana en LaLiga cuando visite el estadio de Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano a la 1:30 de la tarde, en un duelo que históricamente ha sido complicado para los culés, especialmente en los últimos enfrentamientos directos.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla. El Rayo Vallecano, por su parte, afronta el compromiso con la motivación de jugar en casa y con el respaldo de su afición.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Barcelona FC Datafactory Deportes Futbol Internacional LaLiga 
