EN DIRECTO: Rayo Vallecano vs. Barcelona siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 3 de LaLiga

El Barcelona volverá a la acción este fin de semana en LaLiga cuando visite el estadio de Vallecas para enfrentar al Rayo Vallecano a la 1:30 de la tarde, en un duelo que históricamente ha sido complicado para los culés, especialmente en los últimos enfrentamientos directos.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega con la necesidad de mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la tabla. El Rayo Vallecano, por su parte, afronta el compromiso con la motivación de jugar en casa y con el respaldo de su afición.