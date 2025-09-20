EN DIRECTO: Real Madrid vs. Espanyol siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 5 de LaLiga

El Real Madrid abrirá la jornada de este sábado en LaLiga con el duelo frente al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu, un partido en el que los dirigidos por Xabi Alonso buscarán mantener el paso firme en la competencia y seguir sumando puntos en condición de local.

Los blancos llegan con la obligación de reafirmar su condición de candidato al título, luego de un inicio de temporada positivo en el que han mostrado solidez en ataque y un equilibrio que les ha permitido posicionarse en el primer lugar de la tabla.