EN DIRECTO: Real Madrid vs. Mallorca siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 3 de LaLiga

Fútbol Internacional

EN DIRECTO: Real Madrid vs. Mallorca siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 3 de LaLiga

El Real Madrid afronta este sábado un nuevo reto en LaLiga, cuando reciba al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu a partir de la 1:30 de la tarde, en el duelo correspondiente a la jornada 3.

|

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe and teammates warm up prior the Spanish league football match between Real Oviedo and Real Madrid CF at Carlos Tartiere Stadium in Oviedo on August 24, 2025. (Photo by Cesar MANSO / AFP)

El Real Madrid recibe al Mallorca en la jornada 3. (Foto: Prensa Libre/ AFP)

El Real Madrid afronta este sábado un nuevo reto en LaLiga, cuando reciba al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu a partir de la 1:30 de la tarde, en el duelo correspondiente a la jornada 3. Los merengues buscan mantener su paso perfecto en el torneo tras dos victorias consecutivas, mientras que los baleares intentarán sumar su primera alegría del campeonato.

ESCRITO POR:

Miguel Linares

Lee más artículos de Miguel Linares

ARCHIVADO EN:

Datafactory Deportes Futbol Internacional LaLiga Real Madrid 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre