Fútbol Internacional
EN DIRECTO: Real Madrid vs. Mallorca siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 3 de LaLiga
El Real Madrid recibe al Mallorca en la jornada 3. (Foto: Prensa Libre/ AFP)
El Real Madrid afronta este sábado un nuevo reto en LaLiga, cuando reciba al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu a partir de la 1:30 de la tarde, en el duelo correspondiente a la jornada 3. Los merengues buscan mantener su paso perfecto en el torneo tras dos victorias consecutivas, mientras que los baleares intentarán sumar su primera alegría del campeonato.