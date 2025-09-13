Fútbol Internacional
EN DIRECTO: Real Sociedad vs. Real Madrid siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 4 de LaLiga
El Real Madrid afrontará este sábado 13 de septiembre un nuevo examen en LaLiga, cuando visite a la Real Sociedad en Anoeta.
MADRID, 12/09/2025.-Los jugadores del Real Madrid durante el entrenamiento este viernes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, preparatorio de su partido de LaLiga contra la Real Sociedad.- EFE/ Sergio Pérez
El conjunto blanco inicia la fecha como líder de la competición, luego de haber sumado tres victorias en sus primeras presentaciones, lo que lo coloca en lo más alto de la tabla