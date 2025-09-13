EN DIRECTO: Real Sociedad vs. Real Madrid siga el minuto a minuto del duelo por la fecha 4 de LaLiga

El Real Madrid afrontará este sábado 13 de septiembre un nuevo examen en LaLiga, cuando visite a la Real Sociedad, a partir de las 8:15 de la mañana, en el marco de la jornada 4 del torneo.

El conjunto blanco inicia la fecha como líder de la competición, luego de haber sumado tres victorias en sus primeras presentaciones, lo que lo coloca en lo más alto de la tabla