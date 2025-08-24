En un emocionante partido, Real Sociedad y Espanyol empataron 2-2

Con muchas emociones en el estadio Anoeta, Los Txuri-urdines y los Espanyolistas empataron 2-2 en el partido de la fecha 2 de la Liga.

Espanyol dominó el juego desde el principio, asegurando una ventaja con un cabezazo y un penal de Pere Milla y de Javi Puado, respectivamente, ambos en el primer tiempo, primero a los 9′ y luego a los 45′. A pesar de este comienzo positivo, el equipo no pudo mantener la diferencia, y el marcador se niveló a 2-2. Ander Barrenetxea fue determinante al marcar de jugada al minuto 16 de la segunda mitad, mientras que Orri Óskarsson sentenció el empate con un disparo certero en el minuto 23 del mismo periodo.

A pesar de monopolizar el dominio del balón, con 59% de posesión, Real Sociedad no sacó ventaja y sólo pudo obtener un empate.

El delantero de Espanyol Javi Puado desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un penal en el minuto 43 del primer tiempo.

Orri Óskarsson se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Real Sociedad mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 4 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Edu Expósito. El mediocampista de Espanyol acertó 59 pases correctos, quitó 6 pelotas y remató al arco 2 veces.

El director técnico de R. Sociedad, Sergio Francisco, planteó una estrategia 3-5-2 con Alex Remiro en el arco; Jon Aramburu, Jon Martín y Igor Zubeldía en la línea defensiva; Beñat Turrientes, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Luka Sucic y Pablo Marín en el medio; y Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzábal en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por José González Álvarez se pararon con un esquema 4-4-2 con Marko Dmitrovic bajo los tres palos; Omar el Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera y Carlos Romero en defensa; Tyrhys Dolan, Pol Lozano, Edu Expósito y Pere Milla en la mitad de cancha; y Roberto Fernández y Javi Puado en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Anoeta fue Alejandro Quintero González.

Los Txuri-urdines visitarán a Real Oviedo en la próxima jornada. Por el lado de los Espanyolistas jugarán de local frente a Osasuna.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 2 puntos y en el décimo primer lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 4 unidades y ocupa el tercer lugar en el torneo.

Cambios en Real Sociedad

56′ 2T – Salieron Luka Sucic por Orri Óskarsson y Beñat Turrientes por Jon Gorrotxategi

71′ 2T – Salieron Sergio Gómez por Aihen Muñoz y Pol Lozano por Fernando Calero

79′ 2T – Salió Ander Barrenetxea por Gonçalo Guedes

Amonestados en Real Sociedad:

29′ 2T Jon Gorrotxategi (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 34′ 2T Jon Martín (Conducta antideportiva)

Cambios en Espanyol

70′ 2T – Salieron Pere Milla por Ramón Terrats, Roberto Fernández por Kike García y Mikel Oyarzábal por Brais Méndez

80′ 2T – Salió Edu Expósito por José Salinas

85′ 2T – Salió Tyrhys Dolan por Antoniu Roca

Amonestados en Espanyol: