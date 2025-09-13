EN VIVO: Alavés supera a Athletic Bilbao por 1-0

EN VIVO: Alavés supera a Athletic Bilbao por 1-0

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Alavés de la Liga:

  • Posesión:
    Athletic Bilbao (42%)
    VS
    Alavés (58%)
  • Tiros al arco:
    Athletic Bilbao (7)
    VS
    Alavés (4)
  • Fouls cometidos:
    Athletic Bilbao (16)
    VS
    Alavés (21)
  • Pases Correctos:
    Athletic Bilbao (396)
    VS
    Alavés (271)
  • Pases Incorrectos:
    Athletic Bilbao (117)
    VS
    Alavés (81)
  • Recuperaciones:
    Athletic Bilbao (37)
    VS
    Alavés (19)
  • Tarjetas Amarillas:
    Athletic Bilbao (4)
    VS
    Alavés (3)
  • Tiros Libres:
    Athletic Bilbao (5)
    VS
    Alavés (0)
Así llegan Athletic Bilbao y Alavés

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció 2-1 a Betis en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 6 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Alavés igualó 1-1 el juego frente a Atlético de Madrid. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 1 PP).

El árbitro José Sánchez Martínez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio la Catedral.

Formación probable de Athletic Bilbao

El entrenador Ernesto Valverde dispuso una formación 4-5-1 con Unai Simón defendiendo el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche como zagueros; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Iñaki Williams en el centro del campo; con Gorka Guruzeta como atacantes.

Formación probable de Alavés

Por su parte, Eduardo Coudet salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra como defensores; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carlos Vicente, Carles Aleñá y Jon Guridi como centrocampistas; y Mariano Díaz como delantero.

