EN VIVO: Alavés supera a Athletic Bilbao por 1-0

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Alavés de la Liga:
-
Posesión:
Athletic Bilbao (42%)
VS
Alavés (58%)
-
Tiros al arco:
Athletic Bilbao (7)
VS
Alavés (4)
-
Fouls cometidos:
Athletic Bilbao (16)
VS
Alavés (21)
-
Pases Correctos:
Athletic Bilbao (396)
VS
Alavés (271)
-
Pases Incorrectos:
Athletic Bilbao (117)
VS
Alavés (81)
-
Recuperaciones:
Athletic Bilbao (37)
VS
Alavés (19)
-
Tarjetas Amarillas:
Athletic Bilbao (4)
VS
Alavés (3)
-
Tiros Libres:
Athletic Bilbao (5)
VS
Alavés (0)
Así llegan Athletic Bilbao y Alavés
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao venció 2-1 a Betis en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 6 goles a favor y le han convertido 3 en contra.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
En la jornada anterior, Alavés igualó 1-1 el juego frente a Atlético de Madrid. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.
El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 1 PP).
El árbitro José Sánchez Martínez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio la Catedral.
Formación probable de Athletic Bilbao
El entrenador Ernesto Valverde dispuso una formación 4-5-1 con Unai Simón defendiendo el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche como zagueros; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Iñaki Williams en el centro del campo; con Gorka Guruzeta como atacantes.
Formación probable de Alavés
Por su parte, Eduardo Coudet salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra como defensores; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carlos Vicente, Carles Aleñá y Jon Guridi como centrocampistas; y Mariano Díaz como delantero.