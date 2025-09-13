EN VIVO: Alavés supera a Athletic Bilbao por 1-0

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Alavés de la Liga:



Posesión:

Athletic Bilbao (42%)

VS

Alavés (58%)

(42%) VS (58%) Tiros al arco:

Athletic Bilbao (7)

VS

Alavés (4)

(7) VS (4) Fouls cometidos:

Athletic Bilbao (16)

VS

Alavés (21)

(16) VS (21) Pases Correctos:

Athletic Bilbao (396)

VS

Alavés (271)

(396) VS (271) Pases Incorrectos:

Athletic Bilbao (117)

VS

Alavés (81)

(117) VS (81) Recuperaciones:

Athletic Bilbao (37)

VS

Alavés (19)

(37) VS (19) Tarjetas Amarillas:

Athletic Bilbao (4)

VS

Alavés (3)

(4) VS (3) Tiros Libres:

Athletic Bilbao (5)

VS

Alavés (0)

Así llegan Athletic Bilbao y Alavés

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció 2-1 a Betis en su encuentro anterior. El equipo local mantiene una racha positiva de 2 cotejos ganados en el torneo actual. En esos partidos, logró 6 goles a favor y le han convertido 3 en contra.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Alavés igualó 1-1 el juego frente a Atlético de Madrid. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 9 puntos (3 PG), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG – 1 PE – 1 PP).

El árbitro José Sánchez Martínez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio la Catedral.

Formación probable de Athletic Bilbao

El entrenador Ernesto Valverde dispuso una formación 4-5-1 con Unai Simón defendiendo el arco; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes y Yuri Berchiche como zagueros; Iñigo Ruiz, Mikel Jauregizar, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Iñaki Williams en el centro del campo; con Gorka Guruzeta como atacantes.

Formación probable de Alavés

Por su parte, Eduardo Coudet salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garcés, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra como defensores; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carlos Vicente, Carles Aleñá y Jon Guridi como centrocampistas; y Mariano Díaz como delantero.