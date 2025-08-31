EN VIVO: Athletic Bilbao supera a Betis por 2-1

Las estadísticas del encuentro entre Betis y Athletic Bilbao de la Liga:



Posesión:

Betis (51%)

Athletic Bilbao (49%)

(51%) VS (49%) Tiros al arco:

Betis (4)

Athletic Bilbao (9)

(4) VS (9) Fouls cometidos:

Betis (9)

Athletic Bilbao (15)

(9) VS (15) Pases Correctos:

Betis (376)

Athletic Bilbao (399)

(376) VS (399) Pases Incorrectos:

Betis (82)

Athletic Bilbao (69)

(82) VS (69) Recuperaciones:

Betis (25)

Athletic Bilbao (27)

(25) VS (27) Tarjetas Amarillas:

Betis (0)

Athletic Bilbao (2)

(0) VS (2) Tiros Libres:

Betis (2)

Athletic Bilbao (1)

Así llegan Betis y Athletic Bilbao

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

En su visita anterior, Betis empató por 1 con Celta.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao venció en casa a Rayo Vallecano por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 5 puntos (1 PG – 2 PE), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (2 PG).

El árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Benito Villamarín.

Formación de Betis hoy

El entrenador Manuel Pellegrini dispuso una formación 4-5-1 con Álvaro Valles defendiendo el arco; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan y Júnior Firpo como zagueros; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Pablo Garcia, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme en el centro del campo; con Juan Hernández como atacantes.

Formación de Athletic Bilbao hoy

Por su parte, Ernesto Valverde salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche como defensores; Mikel Jauregizar, Beñat Prados, Iñaki Williams, Oihan Sancet y Nico Williams como centrocampistas; y Álex Berenguer como delantero.