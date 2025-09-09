EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Ecuador sigue arriba 1-0 frente a Argentina

Las estadísticas del encuentro entre Ecuador y Argentina :
-
Posesión:
Ecuador (55%)
VS
Argentina (45%)
-
Tiros al arco:
Ecuador (7)
VS
Argentina (6)
-
Fouls cometidos:
Ecuador (12)
VS
Argentina (10)
-
Pases Correctos:
Ecuador (327)
VS
Argentina (458)
-
Pases Incorrectos:
Ecuador (83)
VS
Argentina (59)
-
Recuperaciones:
Ecuador (5)
VS
Argentina (15)
-
Tarjetas Amarillas:
Ecuador (4)
VS
Argentina (3)
-
Tarjetas Rojas:
Ecuador (1)
VS
Argentina (1)
-
Tiros Libres:
Ecuador (2)
VS
Argentina (2)
Así llegan Ecuador y Argentina
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Ecuador en partidos
En su visita anterior, Ecuador empató por 0 con Paraguay. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.
Últimos resultados de Argentina en partidos
Argentina venció en casa a Venezuela por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.
El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 8 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG – 2 PE – 3 PP).
El árbitro Wilmar Roldán Pérez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Monumental.
Formación de Ecuador hoy
El entrenador Sebastián Beccacece dispuso una formación 3-6-1 con Hernán Galíndez defendiendo el arco; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié como zagueros; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata y Nilson Angulo en el centro del campo; con Enner Valencia como atacantes.
Formación de Argentina hoy
Por su parte, Lionel Scaloni salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico como defensores; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister como centrocampistas; y Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González como delanteros.