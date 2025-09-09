EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Ecuador sigue arriba 1-0 frente a Argentina

Ecuador lleva la delantera del complemento con gol de Enner Valencia (57′ 1T, de penal).

Las estadísticas del encuentro entre Ecuador y Argentina :



Posesión:

Ecuador (55%)

VS

Argentina (45%)

(55%) VS (45%) Tiros al arco:

Ecuador (7)

VS

Argentina (6)

(7) VS (6) Fouls cometidos:

Ecuador (12)

VS

Argentina (10)

(12) VS (10) Pases Correctos:

Ecuador (327)

VS

Argentina (458)

(327) VS (458) Pases Incorrectos:

Ecuador (83)

VS

Argentina (59)

(83) VS (59) Recuperaciones:

Ecuador (5)

VS

Argentina (15)

(5) VS (15) Tarjetas Amarillas:

Ecuador (4)

VS

Argentina (3)

(4) VS (3) Tarjetas Rojas:

Ecuador (1)

VS

Argentina (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Ecuador (2)

VS

Argentina (2)

Así llegan Ecuador y Argentina

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Ecuador en partidos

En su visita anterior, Ecuador empató por 0 con Paraguay. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina venció en casa a Venezuela por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 8 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG – 2 PE – 3 PP).

El árbitro Wilmar Roldán Pérez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Monumental.

Formación de Ecuador hoy

El entrenador Sebastián Beccacece dispuso una formación 3-6-1 con Hernán Galíndez defendiendo el arco; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié como zagueros; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata y Nilson Angulo en el centro del campo; con Enner Valencia como atacantes.

Formación de Argentina hoy

Por su parte, Lionel Scaloni salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico como defensores; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister como centrocampistas; y Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González como delanteros.