EN VIVO: Segundo tiempo en curso: Ecuador sigue arriba 1-0 frente a Argentina

Deportes

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Ecuador lleva la delantera del complemento con gol de Enner Valencia (57′ 1T, de penal).

Las estadísticas del encuentro entre Ecuador y Argentina :

  • Posesión:
    Ecuador (55%)
    VS
    Argentina (45%)
  • Tiros al arco:
    Ecuador (7)
    VS
    Argentina (6)
  • Fouls cometidos:
    Ecuador (12)
    VS
    Argentina (10)
  • Pases Correctos:
    Ecuador (327)
    VS
    Argentina (458)
  • Pases Incorrectos:
    Ecuador (83)
    VS
    Argentina (59)
  • Recuperaciones:
    Ecuador (5)
    VS
    Argentina (15)
  • Tarjetas Amarillas:
    Ecuador (4)
    VS
    Argentina (3)
  • Tarjetas Rojas:
    Ecuador (1)
    VS
    Argentina (1)
  • Tiros Libres:
    Ecuador (2)
    VS
    Argentina (2)
Así llegan Ecuador y Argentina

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Ecuador en partidos

En su visita anterior, Ecuador empató por 0 con Paraguay. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina venció en casa a Venezuela por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 2 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 26 puntos (7 PG – 8 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 38 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (12 PG – 2 PE – 3 PP).

El árbitro Wilmar Roldán Pérez fue el encargado de supervisar el juego en el estadio el Monumental.

Formación de Ecuador hoy

El entrenador Sebastián Beccacece dispuso una formación 3-6-1 con Hernán Galíndez defendiendo el arco; Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié como zagueros; Ángelo Preciado, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata y Nilson Angulo en el centro del campo; con Enner Valencia como atacantes.

Formación de Argentina hoy

Por su parte, Lionel Scaloni salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico como defensores; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister como centrocampistas; y Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González como delanteros.

