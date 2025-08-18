EN VIVO: Elche igualó el juego ante Betis

El partido entre los Verdiblancos y Elche se empató con anotación de Germán Valera al minuto 80, volante del equipo local. Para la visita, había abierto el marcador Aitor Ruibal, en el minuto 20.

Las estadísticas del encuentro entre Elche y Betis de la Liga:



Posesión:

Elche (36%)

VS

Betis (64%)

(36%) VS (64%) Tiros al arco:

Elche (3)

VS

Betis (6)

(3) VS (6) Fouls cometidos:

Elche (13)

VS

Betis (12)

(13) VS (12) Pases Correctos:

Elche (568)

VS

Betis (260)

(568) VS (260) Pases Incorrectos:

Elche (67)

VS

Betis (52)

(67) VS (52) Recuperaciones:

Elche (16)

VS

Betis (12)

(16) VS (12) Tarjetas Amarillas:

Elche (1)

VS

Betis (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Elche (2)

VS

Betis (2)

Elche y los Verdiblancos debutan hoy en la nueva temporada de la Liga. El partido por la primera jornada se juega a las 13:00 horas en el estadio Martínez Valero.

El árbitro Víctor García Verdura fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Martínez Valero.

Formación de Elche hoy

El entrenador Eder Sarabia dispuso una formación 3-5-2 con Matías Dituro defendiendo el arco; David Affengruber, Pedro Bigas y Léo Pétrot como zagueros; Álvaro Núñez, Rodrigo Mendoza, Aleix Febas, Marc Aguado y Germán Valera en el centro del campo; con Alvaro Rodriguez y Ali Houary como atacantes.

Formación de Betis hoy

Por su parte, Manuel Pellegrini salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Pau López; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodrí­guez como defensores; Sergi Altimira, Pablo Fornals, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso y Rodrigo Riquelme como centrocampistas; y Juan Hernández como delantero.