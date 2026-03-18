Las estadísticas del encuentro entre Bayern Múnich y Atalanta de la Champions:



Posesión:

Bayern Múnich (32%)

VS

Atalanta (68%)

(32%) VS (68%) Tiros al arco:

Bayern Múnich (11)

VS

Atalanta (4)

(11) VS (4) Fouls cometidos:

Bayern Múnich (6)

VS

Atalanta (3)

(6) VS (3) Pases Correctos:

Bayern Múnich (584)

VS

Atalanta (211)

(584) VS (211) Pases Incorrectos:

Bayern Múnich (48)

VS

Atalanta (44)

(48) VS (44) Recuperaciones:

Bayern Múnich (15)

VS

Atalanta (15)

Atalanta debe ganar o ganar, y por amplia diferencia, para continuar su camino en el torneo de la Champions, después de haber sido goleado por B. Múnich en la ida. El partido se jugará hoy a las 14:00 horas en el estadio Allianz Arena.

Benoît Bastien fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Bayern Múnich hoy

Vincent Kompany se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Jonas Urbig; Josip Stanisic, Kim Minjae, Jonathan Tah y Tom Bischof como defensores; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic, Lennart Karl, Raphaël Guerreiro y Luis Díaz como centrocampistas; y Harry Kane como delantero.

Formación de Atalanta hoy

Por su parte, el entrenador Raffaele Palladino dispuso en campo una estrategia 3-6-1 con Marco Sportiello defendiendo el arco; Odilon Kossounou, Isak Hien, Giorgio Scalvini como zagueros; Raoul Bellanova, Mario Pasalic, Éderson, Lorenzo Bernasconi, Charles De Ketelaere y Kamaldeen Sulemana en el centro del campo; y con Gianluca Scamacca como atacante.