EN VIVO: Qarabag vence 3-2 a Benfica

Benfica sufre una remontada ante Qarabag y ahora pierde por 3 a 2 en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica. Para el equipo anfitrión lograron convertir Enzo Barrenechea (5′ 1T) y Vangelis Pavlidis (15′ 1T), mientras que para la visita hicieron lo propio Leandro Andrade (29′ 1T), Camilo Durán (2′ 2T) y Olexiy Kashchuk (40′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Benfica y Qarabag de la Champions:



Posesión:

Benfica (49%)

VS

Qarabag (51%)

(49%) VS (51%) Tiros al arco:

Benfica (6)

VS

Qarabag (4)

(6) VS (4) Fouls cometidos:

Benfica (11)

VS

Qarabag (6)

(11) VS (6) Pases Correctos:

Benfica (383)

VS

Qarabag (338)

(383) VS (338) Pases Incorrectos:

Benfica (66)

VS

Qarabag (70)

(66) VS (70) Recuperaciones:

Benfica (6)

VS

Qarabag (3)

(6) VS (3) Tiros Libres:

Benfica (1)

VS

Qarabag (2)

Erik Lambrechts fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Benfica hoy

Bruno Silva do Nascimento se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Anatoliy Trubin; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi y Samuel Dahl como defensores; Richard Rios, Enzo Barrenechea, Fredrik Aursnes, Georgiy Sudakov y Andreas Schjelderup como centrocampistas; y Vangelis Pavlidis como delantero.

Formación de Qarabag hoy

Por su parte, el entrenador Gurban Gurbanov dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Mateusz Kochalski defendiendo el arco; Matheus Silva, Bahlul Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarguliyev como zagueros; Pedro Bicalho, Marko Jankovic, Leandro Andrade, Kady y Abdellah Zoubir en el centro del campo; y con Camilo Durán como atacante.