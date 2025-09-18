EN VIVO: Implacable victoria de Club Brugge 4-0 frente a Mónaco

¡Fiesta de goles en el estadio Jan Breydel! Club Brugge no da respiro a Mónaco y convierte el cuarto gol para seguir arriba en el marcador parcial. La victoria es posible gracias a las anotaciones de Nicolo Tresoldi (31′ 1T), Raphael Onyedika (38′ 1T), Hans Vanaken (42′ 1T) y Mamadou Diakhon (29′ 2T).

Las estadísticas del encuentro entre Club Brugge y Mónaco de la Champions:



Posesión:

Club Brugge (52%)

VS

Mónaco (48%)

(52%) VS (48%) Tiros al arco:

Club Brugge (12)

VS

Mónaco (7)

(12) VS (7) Fouls cometidos:

Club Brugge (11)

VS

Mónaco (8)

(11) VS (8) Pases Correctos:

Club Brugge (344)

VS

Mónaco (382)

(344) VS (382) Pases Incorrectos:

Club Brugge (66)

VS

Mónaco (71)

(66) VS (71) Recuperaciones:

Club Brugge (0)

VS

Mónaco (12)

(0) VS (12) Tarjetas Amarillas:

Club Brugge (2)

VS

Mónaco (2)

Simone Sozza fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Club Brugge hoy

Nicky Hayen se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Simon Mignolet; Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele y Bjorn Meijer como defensores; Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Carlos Forbs, Hans Vanaken y Christos Tzolis como centrocampistas; y Nicolo Tresoldi como delantero.

Formación de Mónaco hoy

Por su parte, el entrenador Adolf Hutter dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Philipp Köhn defendiendo el arco; Vanderson, Eric Dier, Christian Mawissa, Caio Henrique como zagueros; Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Lamine Camara y Takumi Minamino en el centro del campo; y con Mika Biereth y Folarin Balogun como atacantes.