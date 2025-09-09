EN VIVO: Curazao le sigue ganando a Bermudas con un 3-2

Así llegan Curazao y Bermudas

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Curazao en partidos

Curazao viene de empatar ante Trinidad por 0-0.

Últimos resultados de Bermudas en partidos

Bermudas llega a este encuentro tras perder 0 a 4 ante Jamaica.

Adonis Carrasco García fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Curazao hoy

Dick Advocaat se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Eloy Room; Shurandy Sambo, Roshon Van Eijma, Sherel Floranus y Riechedly Bazoer como defensores; Juninho Bacuna, Jürgen Locadia, Leandro Bacuna y Tahith Chong como centrocampistas; y Jearl Margaritha y Jeremy Antonisse como delanteros.

Formación de Bermudas hoy

Por su parte, el entrenador Michael Findlay dispuso en campo una estrategia 3-4-3 con Dale Eve defendiendo el arco; Reece Jones Jr., Harry Twite, Dante Leverock como zagueros; Ne-Jai Tucker, Keziah Martin, Reggie Lambe y Kane Crichlow en el centro del campo; y con Deniche Hill, Nahki Wells y Djair Parfitt como atacantes.