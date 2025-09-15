EN VIVO: Espanyol le sigue ganando a Mallorca con un 3-2

Las estadísticas del encuentro entre Espanyol y Mallorca de la Liga:



Posesión:

Espanyol (58%)

VS

Mallorca (42%)

(58%) VS (42%) Tiros al arco:

Espanyol (1)

VS

Mallorca (14)

(1) VS (14) Fouls cometidos:

Espanyol (9)

VS

Mallorca (16)

(9) VS (16) Pases Correctos:

Espanyol (272)

VS

Mallorca (493)

(272) VS (493) Pases Incorrectos:

Espanyol (59)

VS

Mallorca (35)

(59) VS (35) Recuperaciones:

Espanyol (9)

VS

Mallorca (19)

(9) VS (19) Tarjetas Amarillas:

Espanyol (2)

VS

Mallorca (1)

(2) VS (1) Tarjetas Rojas:

Espanyol (1)

VS

Mallorca (0)

(1) VS (0) Tiros Libres:

Espanyol (3)

VS

Mallorca (1)

Así llegan Espanyol y Mallorca

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol ganó su último duelo ante Osasuna por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 2 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El anfitrión está en el sexto puesto con 7 puntos (2 PG – 1 PE), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo noveno lugar en el campeonato (1 PE – 2 PP).

Alejandro Hernández Hernández fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Espanyol hoy

José González Álvarez se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Marko Dmitrovic; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero como defensores; Pol Lozano, Urko Gonzalez, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado como centrocampistas; y Roberto Fernández como delantero.

Formación de Mallorca hoy

Por su parte, el entrenador Jagoba Arrasate dispuso en campo una estrategia 5-3-2 con Leo Román defendiendo el arco; Mateu Morey, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Marash Kumbulla, Johan Mojica como zagueros; Sergi Darder, Manu Morlanes y Pablo Torre en el centro del campo; y con Mateo Joseph y Vedat Muriqi como atacantes.