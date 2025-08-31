EN VIVO: Espanyol se adelanta 1 a 0 frente a Osasuna

EN VIVO: Espanyol se adelanta 1 a 0 frente a Osasuna

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

En el minuto 52, los locales lograron abrir el marcador con el gol del defensor Carlos Romero y ahora superan 1-0 a los Rojillos.

Las estadísticas del encuentro entre Espanyol y Osasuna de la Liga:

  • Posesión:
    Espanyol (51%)
    VS
    Osasuna (49%)
  • Tiros al arco:
    Espanyol (4)
    VS
    Osasuna (4)
  • Fouls cometidos:
    Espanyol (10)
    VS
    Osasuna (11)
  • Pases Correctos:
    Espanyol (277)
    VS
    Osasuna (304)
  • Pases Incorrectos:
    Espanyol (41)
    VS
    Osasuna (36)
  • Recuperaciones:
    Espanyol (14)
    VS
    Osasuna (12)
  • Tarjetas Amarillas:
    Espanyol (1)
    VS
    Osasuna (1)
  • Tiros Libres:
    Espanyol (0)
    VS
    Osasuna (3)
Así llegan Espanyol y Osasuna

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Real Sociedad por 2-2.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de vencer a Valencia en casa por 1 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG – 1 PP).

Miguel Sesma Espinosa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Espanyol hoy

José González Álvarez se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Marko Dmitrovic; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero como defensores; Pol Lozano, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado como centrocampistas; y Kike García como delantero.

Formación de Osasuna hoy

Por su parte, el entrenador Alessio Lisci dispuso en campo una estrategia 3-4-3 con Sergio Herrera defendiendo el arco; Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz como zagueros; Valentin Rosier, Lucas Torró, Moi Gómez y Jon Moncayola en el centro del campo; y con Víctor Muñoz, Ante Budimir y Aimar Oroz como atacantes.

