EN VIVO: Espanyol se adelanta 1 a 0 frente a Osasuna

En el minuto 52, los locales lograron abrir el marcador con el gol del defensor Carlos Romero y ahora superan 1-0 a los Rojillos.

Las estadísticas del encuentro entre Espanyol y Osasuna de la Liga:



Posesión:

Espanyol (51%)

VS

Osasuna (49%)

(51%) VS (49%) Tiros al arco:

Espanyol (4)

VS

Osasuna (4)

(4) VS (4) Fouls cometidos:

Espanyol (10)

VS

Osasuna (11)

(10) VS (11) Pases Correctos:

Espanyol (277)

VS

Osasuna (304)

(277) VS (304) Pases Incorrectos:

Espanyol (41)

VS

Osasuna (36)

(41) VS (36) Recuperaciones:

Espanyol (14)

VS

Osasuna (12)

(14) VS (12) Tarjetas Amarillas:

Espanyol (1)

VS

Osasuna (1)

(1) VS (1) Tiros Libres:

Espanyol (0)

VS

Osasuna (3)

Así llegan Espanyol y Osasuna

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol viene de empatar ante Real Sociedad por 2-2.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna viene de vencer a Valencia en casa por 1 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG – 1 PP).

Miguel Sesma Espinosa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Espanyol hoy

José González Álvarez se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Marko Dmitrovic; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero como defensores; Pol Lozano, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado como centrocampistas; y Kike García como delantero.

Formación de Osasuna hoy

Por su parte, el entrenador Alessio Lisci dispuso en campo una estrategia 3-4-3 con Sergio Herrera defendiendo el arco; Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz como zagueros; Valentin Rosier, Lucas Torró, Moi Gómez y Jon Moncayola en el centro del campo; y con Víctor Muñoz, Ante Budimir y Aimar Oroz como atacantes.