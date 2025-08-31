EN VIVO: Espanyol se adelanta 1 a 0 frente a Osasuna

Las estadísticas del encuentro entre Espanyol y Osasuna de la Liga:
Posesión:
Espanyol (51%)
VS
Osasuna (49%)
Tiros al arco:
Espanyol (4)
VS
Osasuna (4)
Fouls cometidos:
Espanyol (10)
VS
Osasuna (11)
Pases Correctos:
Espanyol (277)
VS
Osasuna (304)
Pases Incorrectos:
Espanyol (41)
VS
Osasuna (36)
Recuperaciones:
Espanyol (14)
VS
Osasuna (12)
Tarjetas Amarillas:
Espanyol (1)
VS
Osasuna (1)
Tiros Libres:
Espanyol (0)
VS
Osasuna (3)
Así llegan Espanyol y Osasuna
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol viene de empatar ante Real Sociedad por 2-2.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna viene de vencer a Valencia en casa por 1 a 0.
El anfitrión está en el noveno puesto con 4 puntos (1 PG – 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG – 1 PP).
Miguel Sesma Espinosa fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Formación de Espanyol hoy
José González Álvarez se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Marko Dmitrovic; Omar el Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera y Carlos Romero como defensores; Pol Lozano, Edu Expósito, Tyrhys Dolan, Pere Milla y Javi Puado como centrocampistas; y Kike García como delantero.
Formación de Osasuna hoy
Por su parte, el entrenador Alessio Lisci dispuso en campo una estrategia 3-4-3 con Sergio Herrera defendiendo el arco; Flavien-Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Juan Cruz como zagueros; Valentin Rosier, Lucas Torró, Moi Gómez y Jon Moncayola en el centro del campo; y con Víctor Muñoz, Ante Budimir y Aimar Oroz como atacantes.